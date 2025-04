Fusillade dans une université de Floride: au moins deux morts

Les «data centers» vont consommer plus d'électricité que le Japon

En 2024, plus de 16 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive. (afp)

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

«Je me souviens avoir appris à faire de mon mieux pour leur faire gagner du temps, car ils ne veulent pas faire quoi que ce soit qui prenne du temps, ils essaient juste de tuer le plus de personnes possible», a expliqué Sam Swartz.

Un groupe de huit personnes, qui travaillaient sur un projet, se sont regroupées dans un couloir et se sont barricadées avec des poubelles et des panneaux de contreplaqué, a-t-il raconté.

«Nous avons des patients, dont un dans un état critique et les autres dans un état grave», liés à la fusillade, a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'hôpital, jointe par téléphone.

Le Tallahassee Memorial Hospital a expliqué dans un communiqué que l'établissement «reçoit et prend en charge activement les patients liés à un incident qui s'est produit à l'université d'Etat de Floride».

«Deux victimes sont décédées et cinq personnes ont été transportées à l'hôpital local avec des blessures par balle», a expliqué Jason Trumbower, le chef de la police du campus. Le suspect a également été hospitalisé, a-t-il ajouté.

«Un tireur a été signalé dans la zone du centre étudiant», a averti l'université vers la mi-journée sur X. «La police est sur place ou en route. Continuez à vous mettre à l'abri et attendez de nouvelles instructions.»

Au moins deux personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées, jeudi, lors d'une fusillade dans une université de Floride, à Tallahassee. Un homme a été placé en garde à vue, selon les autorités locales.

Les plus lus

