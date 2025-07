L'Ukraine a une astuce pour rendre ses F-16 plus efficaces

Les avions de combat F-16 sont essentiels à la stratégie militaire de Kiev. Ils devraient désormais être encore mieux protégés contre les attaques aériennes russes grâce à une nouvelle technologie.

Konstantin Hitscher / t-online

Un article de

L'armée ukrainienne et l'organisation non gouvernementale ukrainienne «Come Back Alive» ont développé de nouvelles camionnettes de maintenance et d'exploitation pour les avions de combat F-16 fournis par l'Occident.

Ces véhicules devraient permettre de rendre les jets opérationnels plus rapidement et de les stationner dans des endroits inhabituels, loin des aérodromes conventionnels. Ils seront ainsi mieux protégés contre les attaques aériennes russes. La compagnie pétrolière ukrainienne Ukrnafta a couvert la majeure partie des coûts de production, qui s'élèvent à l'équivalent d'environ un million de francs suisses.

Un F-16 ukrainien «opérationnel». Au fond, le camion et sa remorque qui sert de poste de commandement. Image: Come Back Alive

La collaboration de l'armée ukrainienne et de l'ONG a donné naissance à deux nouvelles unités. La première dispose d'un espace de travail où les armes des jets peuvent être préparées, d'un véhicule pour l'équipage et d'un transporteur de munitions. Un poste de commandement est inclus dans la deuxième unité.

L'un des véhicules développés. Image: «Come Back Alive»

Protection contre les attaques aériennes russes

Celui-ci servira notamment aux réunions préparatoires et à la coordination de l'avion. Selon le Kyiv Independent, ces nouveaux modules permettent de réduire le nombre de personnes nécessaires pour préparer les avions à l'envol. La préparation ne nécessitera plus que trois personnes contre jusqu'à douze auparavant.

Peter Layton, ancien officier de l'armée de l'air australienne et conseiller à l'institut de recherche britannique Rusi pour la sécurité nationale et internationale, explique l'intérêt de cette démarche:

«La clé pour que les F-16 survivent au sol est de ne pas être détectés. Si un F-16 est détecté par l'armée russe, elle tirera un missile balistique très rapidement.»

Une vue aérienne d'un avion F-16 ukrainien. Image: Come Back Alive

De plus, les nouvelles unités permettent également aux F-16 de décoller sur des pistes plus courtes et moins développées. Les avions peuvent ainsi être dispersés et stationnés à différents endroits, ce qui réduit le nombre d'appareils susceptibles d'être touchés en cas d'attaque.

Anastasiya Yurchyshyna, porte-parole de «Come Back Alive», a expliqué au Kyiv Independent qu'ils n'avaient pratiquement pas pu s'appuyer sur les stratégies de leurs partenaires occidentaux pour planifier ces nouvelles unités. La raison: les pays qui ne sont pas en guerre stationnent leurs avions exclusivement sur des aérodromes. Mais il existe des concepts similaires pour la protection des avions de combat aux Etats-Unis, en Australie et en Suède.

Depuis 2024, l'Ukraine a reçu des avions de combat F-16 de la part de partenaires européens, tels que les Pays-Bas et le Danemark. Selon les estimations, l'Ukraine dispose d'environ 20 de ces avions. Le gouvernement a confirmé la destruction de trois d'entre eux.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci