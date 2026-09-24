Xi Jinping a affirmé que la Chine et les Etats-Unis doivent coopérer plutôt qu'être des rivaux. Keystone

Xi affirme que Chine et Etats-Unis doivent être «partenaires»

Xi Jinping a profité de sa rencontre avec Donald Trump pour rappeler que la Chine et les Etats-Unis devraient être des partenaires et non des rivaux.

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Le président chinois Xi Jinping a appelé à la coopération avec Washington, ont rapporté les médias d'Etat de Pékin, quelques heures après avoir été accueilli mercredi soir dans la capitale américaine par son homologue Donald Trump.

Xi Jinping, dans une note publiée par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, a déclaré:

«Nos deux pays devraient être partenaires plutôt que rivaux»

Il ajoute que «les peuples chinois et américain bénéficient depuis longtemps d'échanges amicaux, et nos intérêts sont étroitement liés».

Ces déclarations interviennent à la veille de pourparlers très attendus entre les dirigeants chinois et américain, qui se sont serrés la main à l'arrivée de Xi Jinping à Washington.

Commerce et concurrence technologique

Ces discussions doivent traiter de commerce, de concurrence technologique – en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle – et du soutien de Pékin à l'Iran.

Le président chinois a également dit se réjouir «à l'idée d'avoir des échanges approfondis avec le président Trump sur les questions majeures concernant nos relations bilatérales et la situation mondiale», a rapporté Chine Nouvelle.

Les deux pays devraient «oeuvrer ensemble pour favoriser une relation stable avec la coopération comme pilier principal, une concurrence dans des limites raisonnables, des divergences gérables et des perspectives pacifiques», a déclaré Xi Jinping.

Dans un clin d'oeil au slogan préféré de Donald Trump, il a ajouté que «le grand renouveau de la nation chinoise et l'objectif de rendre à l'Amérique sa grandeur peuvent parfaitement aller de pair».

«Je crois qu'avec les efforts conjoints des deux parties, cette visite verra des résultats fructueux, améliorera le bien-être de nos deux peuples et apportera un nouvel espoir pour la paix mondiale», a-t-il ajouté.

Trêve commerciale prolongée

Toujours en marge de cette rencontre diplomatique, les Etats-Unis et la Chine ont décidé mercredi de prolonger leur trêve commerciale de deux mois, jusqu'au 10 janvier, a annoncé le ministre américain des Finances au moment où Donald Trump accueillait Xi Jinping près de Washington.

«Nous sommes convenus aujourd'hui de prolonger (...) la détente économique entre nos deux pays qui devait prendre fin le 10 novembre (...) afin de nous laisser davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique», a déclaré le ministre Scott Bessent dans une interview à la chaîne Fox News. (sda/ats/afp/svp)