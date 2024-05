Le couple Biden va recevoir des «pandassadeurs» de marque

Le couple présidentiel formé par Joe et Jill Biden se réjouissent de recevoir deux nouveaux «pandassadeurs.» Image: watson

L'arrivée de ces «pandas diplomatiques» est un signe que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis se sont quelque peu apaisées, surtout depuis la visite officielle de Xi Jinping sur le sol américain en novembre dernier.

Plus de «International»

Washington va accueillir d'ici la fin de l'année un nouveau couple de pandas envoyé par la Chine, des mammifères à fort symbole diplomatique et adorés du public, ont annoncé mercredi le Smithsonian's National Zoo et la Première dame américaine.

«C'est officiel! Les pandas reviennent à Washington. Nous sommes ravis que les enfants, proches et lointains, puissent à nouveau profiter des aventures adorables et joyeuses des pandas géants» La Première dame américaine Jill Biden

Cette annonce intervient quelques mois après que trois pandas ont quitté la capitale américaine pour rentrer en Chine. Un départ, lié à l'expiration d'un contrat de prêt, qui avait été largement considéré comme reflétant des tensions entre Washington et Pékin.

Le sujet avait été évoqué quand les dirigeants américain et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, avaient renoué leur dialogue en novembre à San Francisco. Le second avait alors laissé entendre qu'il pourrait envoyer prochainement aux Etats-Unis quelques émissaires à fourrure noire et blanche.

«Diplomatie du panda»

La prochaine arrivée de ce nouveau couple d'ursidés à Washington a été qualifiée de «moment historique» par Brandie Smith, la directrice du zoo.

Le contrat signé par le Smithsonian's National Zoo prévoit le versement d'un million de dollars par an à son partenaire chinois, pour financer la recherche et la protection de l'environnement en Chine.

Ces animaux menacés, reconnaissables à leur fourrure noire et blanche, connaissent une importante popularité au niveau mondial et sont les chouchous des visiteurs.

Et ils sont également au coeur d'une politique qualifiée de «diplomatie du panda», la Chine les envoyant à travers la planète pour sceller l'amélioration de ses relations diplomatiques.

Depuis 1972

La première paire de pandas fut offerte par Pékin aux Etats-Unis en 1972, dans la foulée d'une visite historique du président Richard Nixon dans la Chine communiste de Mao Tsé-Toung.

Le zoo d'Atlanta, situé en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, doit par ailleurs renvoyer dans l'année des pandas en Chine.

Selon l'organisation WWF, qui agit dans le domaine de la protection de l'environnement, il resterait quelque 1860 pandas géants, principalement dans les forêts de bambou des régions montagneuses de Chine. (ats)