Elections de mi-mandat: les démocrates à un siège de la majorité

Vendredi soir, l'ex-président Donald Trump a écrit sur son réseau social que certaines machines électorales n'avaient pas fonctionné en Arizona, et que le résultat était «une escroquerie et une fraude électorale». «Refaites l'élection!», a-t-il exhorté.

Si vous êtes obsédé par l'idée de «faire caca», vous votez à gauche

Théo Delemazure est de retour. Le jeune homme aux cinq millions de requêtes en un mois, n'a pas dit son dernier mot. Cette fois, il a classé les mots-clés les plus recherchés suivant que vous êtes vous-même de gauche ou de droite. Et on est plié de rire.

Le gauchiste-type est une feignasse syndiquée et fan d'Angèle, qui se roule des joints et ne pense qu'aux vacances. A droite, on serait plutôt obnubilé par Pétain, Allah ou la beauté des femmes et on se pose plein de questions sur l'importance (ou non) de se laver. Vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre des caricatures? Normal, la célèbre intelligence artificielle chargée de donner une couleur politique à tout et à n'importe quoi s'est attelé à une nouvelle analyse rigolote.