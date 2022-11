La trumpiste Kari Lake se dirige vers une défaite lors de l'élection du gouverneur en l'Arizona. Elle parle déjà de fraude. Bild: keystone

Analyse

La démocratie américaine est sauvée... pour l'instant

Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis n'ont pas apporté le triomphe escompté aux républicains. Les radicaux dans leurs rangs auront, néanmoins, du mal à se laisser maîtriser. Et les démocrates devront eux aussi revoir leur copie.

Peter Blunschi Suivez-moi

Les ingrédients d'une grande fête étaient réunis: un taux d'inflation élevé, un président impopulaire, un climat général morose (environ 70% des Américains sont mécontents de la situation de la nation). Le triomphe des républicains lors des midterms semblait être une formalité. Un «tsunami rouge» au Congrès américain était même considéré comme possible.

Rien de tel n'a été observé. Pas même une vague rouge. On ne sait pas encore, toutefois, quel parti disposera de la majorité dans les deux chambres du Parlement. Le dépouillement des votes par correspondance pourrait prendre plusieurs jours. Et si, comme il y a deux ans, tout dépend d'un second tour en Géorgie au Sénat, cela pourrait bien attendre décembre.

L'éventuel futur président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ne pourra probablement compter que sur une courte majorité. image: keystone

Il est probable que les républicains contrôlent la Chambre des représentants. Mais pour son futur président Kevin McCarthy, ce serait une victoire douce-amère. Avec une faible majorité, il pourrait devenir «l'otage» d'extrémistes comme Marjorie Taylor Greene et Matt Gaetz qui veulent déclencher des procédures d'impeachment contre Biden.

Les négationnistes électoraux sont restés sur le carreau

Dans leur ligne de mire, le président Joe Biden et son fils Hunter, qui a quelques taches sur son gilet. C'est une chance pour les démocrates. Si les républicains font trop de vagues, le retour de bâton pourrait avoir lieu dans deux ans. Pour la démocratie américaine en tout cas, le résultat des élections est une bonne nouvelle. Elle est sauvée, du moins provisoirement.

Cela concerne également les résultats des candidats qui ont nié l'issue des élections présidentielles de 2020 et qui considèrent Donald Trump comme le véritable vainqueur. Certains se sont imposés, mais ceux qui occupent des postes particulièrement sensibles dans les swing states, qui surveillent le déroulement des élections, sont presque tous restés sur le carreau.

Le soutien de Trump n'a eu qu'une aide limitée

Parmi eux, Doug Mastriano, candidat au poste de gouverneur en Pennsylvanie, dont les républicains modérés ne voyaient pas l'élection d'un bon œil. Ou Kari Lake, qui veut devenir gouverneur de l'Arizona et qui se dirige vers une défaite, bien que sa rivale démocrate ait fait une campagne médiocre. Dès le soir des élections, Lake s'est plainte de fraude.

Jusqu'ici, c'était prévisible. L'ancienne présentatrice de télévision est arrivée sur le bulletin de vote grâce au soutien de Donald Trump. L'aide de l'ex-président, qui continue de se lamenter sur la victoire électorale qui lui aurait été volée, n'a été que partiellement payant. En Pennsylvanie, par exemple, la star de la télévision Mehmet Oz a perdu les élections sénatoriales.

Vent en poupe pour DeSantis

Les républicains devraient désormais se demander s'ils n'ont pas misé sur le mauvais cheval. Toutefois, Trump devrait annoncer la semaine prochaine sa candidature pour 2024. Ce n'est pas seulement son gigantesque ego qui le motive, mais aussi les diverses querelles juridiques dans lesquelles il est empêtré.

La question de savoir s'il sera nommé est moins claire. Ron DeSantis est sur ses talons. Il a le vent en poupe grâce à sa réélection nette en tant que gouverneur de Floride. Trump profère déjà des menaces voilées à son encontre. Il sait que les républicains ne prendront pas le risque de rompre avec lui, car ils ne peuvent pas se passer de son fan-club dévot.

L'avortement sauve les démocrates

Après les midterms décevants, le Grand Old Party s'apprête à vivre des temps agités. Mais les démocrates n'ont guère de raisons de se réjouir non plus. Si la Cour suprême n'avait pas gommé le droit fondamental à l'avortement en juin, le tsunami tant redouté aurait déferlé sur eux. Le mécontentement de nombreuses femmes leur a évité le pire.

L'ancien espoir Beto O'Rourke a nettement échoué dans l'élection du gouverneur du Texas. Bild: keystone

Mais le regard porté sur la carte politique ne peut que partiellement réjouir les démocrates. L'«éternel» swing state de Floride s'est transformé en quelques années en bastion des républicains, et pas seulement à cause de DeSantis. Et l'espoir qu'ils puissent à terme colorer l'Etat du Texas au moins en «violet» s'est jusqu'à présent tout au plus réalisé en partie.

Des partis considérés comme trop extrêmes

Les voix des Latinos ne leur tombent pas aussi facilement dans les mains qu'ils l'avaient cru un peu naïvement. Et ce n'est pas seulement Joe Biden, bientôt 80 ans, mais aussi l'influence de l'aile gauche du parti qui pourrait devenir un fardeau. Des revendications comme «Defund the Police» font fuir les électeurs qui se situent au centre de l'échiquier politique.

Les sondages post-électoraux montrent que de nombreux Américains considèrent les deux partis comme «trop extrêmes». En raison du bipartisme pur et dur, ils n'ont malgré tout guère d'autre choix que de voter pour l'un d'entre eux. Cela se passe bien tant qu'ils respectent les règles du jeu démocratique. Ce qui est de moins en moins le cas pour les républicains.

Après le résultat des midterms, ils devraient se poser des questions, mais cela ne risque pas d'arriver. La démocratie américaine est peut-être sauvée pour le moment. Mais elle n'est pas encore tirée d'affaire.