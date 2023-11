L'ex-première dame des Etats-Unis, Rosalynn Carter, est décédée

A la Maison Blanche de 1977 à 1981, pour un seul mandat, il est l'ex-président américain le plus âgé de l'Histoire. Jimmy et Rosalynn Carter se sont mariés en 1946. (chl/ats)

L'ancien président et prix Nobel de la Paix , âgé de 99 ans, est traité en soins palliatifs depuis février.

Rosalynn Carter et Jimmy Carter

Rosalynn Carter et Jimmy Carter Keystone

En soins palliatifs depuis vendredi, «elle s'est éteinte en paix, avec sa famille à ses côtés», dans la maison du couple à Plains, dans l'Etat de Géorgie (sud-est des Etats-Unis), a précisé la fondation gérant l'image et l'héritage politique de Jimmy Carter dans un communiqué.

