Accusé de viol par une journaliste, Trump va devoir témoigner

Pour le juge Lewis Kaplan, la question n'est pas définitivement tranchée, mais elle ne saurait retarder davantage l'affaire, et les dépositions d'E. Jean Carroll et de Donald Trump, prévues respectivement vendredi et mercredi prochain, notamment en raison de «l'âge avancé» des parties, 78 ans pour la plaignante, 76 pour Donald Trump.

Poutine est de plus en plus critiqué en Russie et c'est une stratégie du Kremlin

«Oh, mon amour», quand Zelensky drague Macron pour avoir de gros canons

C'est une vidéo hallucinante. Le cul entre coup de génie et immense malaise. Le romantisme kitsch made in France peut-il inciter la France à offrir plus d'armes à l'Ukraine? Le ministère de la Défense y croit tellement qu'il vient de faire de Macron et Zelensky les nouveaux Gainsbourg-Birkin de la guerre.

«Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Tu vas et tu viens. Entre mes reins. Et je te rejoins.» Aujourd'hui, la bromance qui ne cesse d'enfler entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron est officiellement une arme de séduction massive. Dans une vidéo qui n'a rien à envier aux pires souvenirs de la série Emily in Paris, le très sérieux ministère de la Défense ukrainien supplie la France de lui envoyer des armes.