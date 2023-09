L'amitié entre Poutine et Kim Jong-un donne des sueurs froides

Les bonnes relations entre Kim et Poutine ne plaisent évidemment pas aux Américains. montage

Face aux perspectives de coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, les Etats-Unis ont formulé mercredi leur «préoccupation».

La rencontre apparemment très cordiale entre le président Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ce mercredi est loin de ravir tout le monde. «Nous sommes évidemment préoccupés par toute relation de défense naissante entre la Corée du Nord et la Russie», a reconnu à la presse le porte-parole du Conseil national de sécurité des Etats-Unis, John Kirby.

Au même moment, son homologue au département d'Etat, Matthew Miller, s'est inquiété de toute coopération dans le domaine des satellites, qui serait «en violation de plusieurs résolutions de l'ONU».

Malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement, Poutine a dit voir «des perspectives» de coopération militaire avec la Corée du Nord. Les Etats-Unis «n'hésiteront pas» à imposer des sanctions le cas échéant contre Pyongyang et Moscou, a averti Matthew Miller.

Le «désespoir» de la Russie

«Tout arrangement qui renforcerait les capacités militaires de la Corée du Nord serait certainement préoccupant», a affirmé de son côté John Kirby. Pour Washington, le rapprochement de la Russie avec la Corée du Nord, ainsi qu'avec l'Iran, qui fournit Moscou en drones notamment, «témoigne du désespoir de la Russie» dans sa guerre en Ukraine.

John Kirby n'a pas caché les inquiétudes de la Maison-Blanche face aux perspectives de coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Keystone

Des inquiétudes balayées d'un revers de la main par Anatoli Antonov. L'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis a fustigé la réaction américaine au sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un sur les réseaux sociaux.

«Les Etats-Unis n'ont aucun droit de nous donner des leçons sur (notre manière) de vivre» Anatoli Antonov, dans des commentaires publiés jeudi sur le compte Telegram de la représentation diplomatique.

«La duplicité de Washington n'a absolument rien de nouveau: les Américains peuvent fournir des armes à un point chaud - c'est-à-dire l'Ukraine - mais la coopération militaro-technique russe avec des pays étrangers, selon la logique (du gouvernement américain), est illégale», a-t-il ajouté.

«Il est grand temps que Washington jette ses sanctions économiques à la poubelle et réfléchisse à la manière de construire une relation d'égal (à égal) avec d'autres Etats», a-t-il conclu avec courroux. (mbr/ats)