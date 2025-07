Donald Trump triche-t-il au golf? Une vidéo semble le montrer

Vidéo: watson

Trump a-t-il triché?

Le président américain Donald Trump aurait triché au golf, selon une vidéo qui a fait surface durant sa visite ce week-end sur l’un de ses propres terrains en Ecosse.

Le président américain Donald Trump est actuellement en Ecosse pour un séjour mêlant diplomatie, accords commerciaux… et bien sûr, golf.

Le but de ce voyage était avant tout politique, puisque le locataire de la Maison Blanche y a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, afin de conclure un accord tarifaire entre les Etats-Unis et l’Union européenne. Néanmoins, Donald Trump a profité de son temps libre pour s’adonner aux plaisirs du golf sur son terrain de Turnberry, placé sous haute surveillance policière.

En compagnie notamment de son fils Eric et de l'ambassadeur des Etats-Unis au Royaume-Uni, le président américain a frappé samedi 26 juillet ses premières balle sur le green du luxueux complexe appartenant à la Trump Organization, son entreprise familiale.

Or, Donald Trump ne semble pas très à cheval sur les règles du jeu en matière de score. Une vidéo publiée par un utilisateur de Reddit montre deux des caddies de Trump marchant devant sa voiturette de golf avant que l'un d'eux ne laisse tomber une balle sur le parcours. Le président sort alors de sa voiturette de golf et marche vers la balle, comme s'il s'agissait de son tir initial.

Mauvais joueur?

Cette séquence qui peut faire douter de l'intégrité sportive du président est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip semble avoir été initialement publié par PatriotTakes, un compte X qui critique depuis longtemps la politique de Donald Trump et le parti Républicains. Ils se décrivent comme «dénonçant l'extrémisme de droite et autres menaces à la démocratie». La publication a été vue plus de 3,8 millions de fois.

Les talents de golfeur de Donald Trump ont toujours fait couler beaucoup d'encre. Le chef d'Etat s'est souvent vanté de ses performances sur le green et s’est attribué de nombreux trophées dans ses propres clubs. En 2019, le journaliste Rick Reilly avait d'ailleurs publié un livre décrivant le fair-play de Trump sur un parcours de golf et le président américain n'y fait pas bonne figure.

«Tricheur en chef»

Des manifestations ont éclaté en Ecosse à l’occasion de la visite du président américain. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le consulat des Etats-Unis à Edimbourg, la capitale écossaise, ainsi que dans la ville d’Aberdeen, près de laquelle Donald Trump possède un second complexe de golf, où il est attendu durant son séjour. (sbo)