Le mari de Nancy Pelosi est sorti d'affaire et a pu rentrer chez lui

Paul Pelosi a «été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains», avait précisé le porte-parole de la présidente de la chambre des représentants.

Lula bat Bolsonaro de justesse et on craint des troubles au Brésil

Les droits des femmes, une priorité pour... les droits de l'homme

Pour l'ONU, avec ce qu'il se passe notamment en Iran, en Afghanistan et dans bien d'autres pays dans le monde, les droits des femmes sont de plus en plus restreints à travers le monde, à la fois dans le nord et le sud.

Le nouveau plus haut responsable des droits de l'homme à l'ONU s'est montré très inquiet mercredi à Genève face à un «recul» croissant des droits des femmes dans le monde. Volker Türk a dénoncé la montée des attitudes misogynes dans de nombreux pays: