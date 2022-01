8500 militaires américains prêts à intervenir en Ukraine

Alors que les craintes d'une invasion russe de l'Ukraine ne faiblissent pas, les Etats-Unis ont annoncé être prêts à déployer jusqu'à 8500 militaires si Moscou passe à l'action.

Les Etats-Unis ont placé jusqu'à 8500 militaires en état d'alerte qui pourraient être déployés au sein des troupes de l'Otan en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Ce dernier a souligné qu'«aucune décision n'a été prise sur un déploiement de forces en-dehors des Etats-Unis pour l'instant».

Mais «il est très clair», a-t-il ajouté, «que les Russes n'ont actuellement pas l'intention d'amorcer une désescalade».

Plus tôt dans la journée, l'Otan a annoncé placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est. L'Alliance dispose d'une force de réaction rapide de 40 000 soldats, actuellement sous commandement français. (ats)