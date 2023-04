Les experts militaires russes réagissent à la fuite des documents américains

Un soldat ukrainien du groupe tactique Adam se tient dans une tranchée à un endroit non divulgué près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 10 avril 2023. Image: sda

La publication de prétendus documents des services secrets américains suscite des spéculations. Pour le Kremlin, il ne fait aucun doute que les Etats-Unis et l'Otan sont impliqués dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Depuis la première publication sur Internet des prétendus documents secrets américains, les spéculations vont bon train. De quels documents s'agit-il? Qui pourrait les avoir publiés? On ignore même que si les documents sont authentiques.

Cependant, des contrefaçons évidentes sont déjà apparues sur les chaînes russes. Alors que les experts américains y voient la preuve de la désinformation russe, la partie russe montre le contraire. Certains soupçonnent une manœuvre de tromperie.

«Campagne de désinformation classique»

C'est notamment le cas de Vladimir Rogov, membre de l'administration militaire mise en place par la Russie à Zaporijia, ville du sud de l'Ukraine partiellement occupée. Les documents indiquent que l'Ukraine a environ 50 000 soldats dans la zone de front:

«Je pense qu'il s'agit d'une campagne de désinformation classique visant à nous induire en erreur en nous disant que les unités ukrainiennes ne sont pas encore prêtes et que nous pouvons nous détendre»

Certaines informations ayant fuité sont certainement véridiques, mais elles visent à créer l'illusion qu'il y a encore du temps avant une attaque ukrainienne. «La situation sur le front dit tout autre chose. La technique arrive et est déjà prête, les gens y sont formés, le nombre de soldats est suffisamment important», poursuit Vladimir Rogov. Selon les experts, la région de Zaporijia est considérée comme la direction la plus probable pour une contre-offensive ukrainienne.

Les blogueurs militaires sceptiques

Certains blogueurs militaires russes partent également du principe que les documents sont diffusés de manière ciblée afin de tromper le commandement militaire russe, comme le rapporte l'Insitute for the Study of War (ISW).

C'est le cas de Boris Rozhin soulève, par exemple, le fait qu'il y a toujours eu des cas où les services secrets ont fait circuler de fausses informations afin d'induire l'adversaire en erreur, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, il a également noté qu'il y a eu des cas où des plans ont été effectivement perdus.

Le blogueur Vоенкор Котенок Z («Voenkor Chaton Z», en français) s'est également montré dubitatif. Les médias américains décriraient la fuite comme le plus grand succès des services secrets russes depuis le début de l'opération spéciale, écrit-il. En Russie, l'attaque contre l'Ukraine est qualifiée d'«opération spéciale». La question est de savoir si les éloges de «sources ouvertement hostiles» peuvent être dignes de confiance. Il pourrait, en effet, aussi s'agir d'une partie d'un plan plus vaste visant à désorienter la Russie.

Un «jeu des services secrets»

Pendant ce temps, Kiev ne s'est pas montré surpris. «C'est un jeu de renseignements ordinaire», a écrit samedi sur Twitter et Telegram le conseiller du bureau du président, Mychaïlo Podoliak. Les services secrets russes auraient eux-mêmes créé ces documents dans le but de semer le doute et la discorde parmi les alliés de l'Ukraine et de détourner l'attention des prochaines étapes de la guerre.

Le matériel est constitué d'une collection de données provenant de sources confidentielles, mélangées à des informations volées, a précisé Mychaïlo Podoljak.

Selon l'ISW, il est clair que la mise en scène des blogueurs de guerre russes est déstabilisée par une éventuelle contre-offensive ukrainienne à venir:

«Les réactions aux documents suggèrent que les blogueurs militaires russes remettent de plus en plus en question la validité de leurs propres évaluations et spéculations sur les contre-offensives ukrainiennes potentielles et leur capacité à prédire les opérations ukrainiennes.»

Pour le Kremlin, ces documents sont la preuve de l'implication des Etats-Unis dans la guerre. «Nous n'avons pas le moindre doute sur l'implication directe ou indirecte des Etats-Unis et de l'Otan dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à la chaîne de télévision américaine CNN. (cck)