Des responsables américains doutent du succès de la prochaine contre-offensive ukrainienne. Image: sda

Les Etats-Unis douteraient du succès de l'offensive ukrainienne

La contre-offensive de printemps, annoncée à maintes reprises par Kiev, pourrait déboucher sur des «gains territoriaux modestes», estiment des responsables américains dans des documents ayant fuité. Une position nettement en contraste avec le récit officiel de Washington.

De prétendus documents secrets des services de renseignement américains sèment le trouble sur internet ces dernières semaines. Initialement diffusés par des canaux prorusses et repris ensuite par plusieurs médias occidentaux, ils contiendraient plusieurs informations très délicates sur la guerre en Ukraine et les belligérants.

Dernier exemple en date, un article publié ce mardi par le Washington Post: sur la base de ces documents, le journal américain affirme que plusieurs responsables américains doutent que la grande offensive que Kiev doit lancer ce printemps se solde par un succès.

Depuis plusieurs mois, les responsables ukrainiens affirment en effet préparer une large contre-offensive destinée à reconquérir les territoires occupés par la Russie dans l'est et dans le sud du pays. L'arrivée sur le sol ukrainien de plusieurs chars d'assaut occidentaux, ces dernières semaines, avait été perçue comme la dernière étape avant le début des opérations.

Or, selon les documents fuités, les responsables américains ne sont pas optimistes. L'armée ukrainienne pourrait «manquer de loin» les plans initiaux de reconquête des territoires occupés par la Russie, note le Washington Post.

«Déficits considérables»

L'évaluation contenue dans les documents classés «top secret» date de début février et fait référence à des «déficits considérables en matière de renforcement et de maintien des troupes». Il y est en outre question de la probabilité que la contre-offensive ukrainienne ne puisse obtenir que des «gains territoriaux modestes».

Les documents contiennent également des détails sur la stratégie de Kiev. Celle-ci se concentrerait sur la reconquête de territoires contestés à l'est et sur une avancée simultanée vers le sud afin de détruire le pont de Kertch, qui relie la Russie continentale à la péninsule de Crimée.

La résistance des défenses russes et les lacunes en matière d'entraînement et de munitions du côté ukrainien rendraient probablement difficile la progression de l'offensive et augmenteraient les pertes, a-t-on ajouté.

Il s'agit de révélations potentiellement explosives. Cette prise de position diffère en effet radicalement du récit officiel prôné par l'administration Biden, qui ne cesse d'affirmer son soutien à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion, Kiev a reçu des dizaines de milliards d'armes et d'équipements de la part de Washington, dont des systèmes d'armement de dernière génération.

Indépendamment de cette fuite, des conseillers du renseignement américain interrogés par le Washington Post estiment que l'issue de la prochaine offensive ukrainienne serait plutôt modeste. Selon ces sources, l'armée ukrainienne ne devrait pas être en mesure de reconquérir autant de territoires qu'à l'automne dernier dans l'est et le sud du pays.

On ne sait pas exactement qui a publié les documents secrets. Le gouvernement américain s'efforce d'éclaircir la situation.