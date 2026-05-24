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La Chine vient en aide à Cuba

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Les exilés cubains manifestent en faveur de la population, touchées durement par des pénuries.Keystone

La Chine vient en aide à Cuba

La république populaire a livré des milliers de tonnes de riz à l'île durement frappées par les pénuries.
24.05.2026, 18:4724.05.2026, 18:47

Cuba a reçu une premier chargement de 15 000 tonnes de riz envoyés par la Chine, qui en a promis 60 000, a annoncé dimanche le président Miguel Diaz-Canel.

Soumise à un embargo américain depuis 1962, Cuba traverse une grave crise économique marquée par des pénuries de denrées alimentaires et de médicaments, ainsi que par de longues coupures d'électricité, une situation aggravée par le blocus pétrolier total imposé par Washington depuis janvier.

Cuba aurait réfléchi à des attaques de drones contre les Etats-Unis

«(...) Nous avons reçu avec une profonde gratitude les 15 000 tonnes de riz envoyées par le peuple, le Parti et le gouvernement chinois», a déclaré Miguel Diaz-Canel sur X.

Le président cubain a souligné que cette «importante cargaison (...) marque le début d'un nouveau don d'un total de 60 000 tonnes, qui arriveront progressivement» sur l'île.

De son côté, l'ambassadeur chinois à Cuba Hua Xim a souligné que ces 60 000 tonnes de riz représentaient «la plus grand aide alimentaire» fournie par Pékin à La Havane «ces dernières années», selon des images de la cérémonie d'accueil de la cargaison diffusées par la télévision cubaine.

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Lors de cette cérémonie, la ministre du commerce extérieur, Betsy Diaz, a expliqué que le riz chinois arriverait en quatre cargaisons de 15 000 tonnes chacune.

La Chine, un des principaux alliés et partenaires commerciaux de Cuba en Asie, a dénoncé jeudi l'inculpation aux Etats-Unis de l'ex-président cubain Raul Castro, accusé du meurtre d'Américains en 1996, se disant opposé au fait «d'abuser des moyens judiciaires».

Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a alors déclaré:

«La Chine soutient fermement Cuba dans la sauvegarde de sa souveraineté et de sa dignité nationales et s'oppose à toute ingérence étrangère»

Au lendemain de cette inculpation, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a averti jeudi Cuba que les Etats-Unis étaient «déterminés» à imposer un changement dans l'île communiste. (ats/afp)

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