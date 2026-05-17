Cuba aurait réfléchi à des attaques de drones contre les Etats-Unis

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères Carlos Fernandez de Cossio a contesté les informations publiées par Axios. Image: EPA EFE

Selon le portail d'information Axios, Cuba aurait réfléchi à lancer des attaques de drones sur la base américaine de Guantanamo, située sur la même île que lui.

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Cuba a acquis plus de 300 drones militaires et a récemment envisagé des scénarios pour les utiliser contre la base américaine de Guantanamo, à l'extrême est de l'île, a rapporté dimanche le site Axios, s'appuyant sur des renseignements classifiés. La Havane envisageait même de les envoyer sur le territoire américain.

Une montée des tensions

Cette publication intervient dans un contexte de forte tension entre les deux pays, et alors que des responsables cubains accusent Washington de préparer le terrain politique pour une intervention contre l'île. Sous couvert d'anonymat, un haut responsable américain a souligné auprès d'Axios:

«Quand on pense à ce type de technologies aussi près de nous, (...) c'est préoccupant»

Tout en évoquant «une menace croissante», il a indiqué que Cuba avait acquis depuis 2023 des drones d'attaque auprès de la Russie et de l'Iran, et cherchait désormais à en obtenir davantage. Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères Carlos Fernandez de Cossio a cependant dénoncé sur le réseau social X:

«La campagne anti-cubaine visant à justifier, sans le moindre prétexte, une agression militaire contre Cuba s'intensifie d'heure en heure, avec des accusations toujours plus invraisemblables. Les Etats-Unis sont le pays agresseur. Cuba est le pays agressé, protégé par le principe de légitime défense»

Trump met la pression sur Cuba

La relation entre les deux ennemis idéologiques est particulièrement tendue depuis plusieurs mois. Donald Trump estime que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride représente «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Le président américain a plusieurs fois menacé de «prendre le contrôle» de Cuba, suggérant d'y envoyer un porte-avions.

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Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington, qui ne cache pas son souhait de voir un changement de régime à La Havane, impose à l'île depuis janvier un blocus pétrolier, n'ayant autorisé l'arrivée que d'un seul pétrolier russe. Les Etats-Unis ont aussi annoncé début mai un durcissement des sanctions contre Cuba.

Raul Castro visé

Dans ce contexte, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu jeudi à La Havane pour une réunion exceptionnelle avec de hauts responsables cubains, alors que les deux pays sont en difficiles pourparlers.

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Les Etats-Unis cherchent aussi à inculper l'ex-président cubain, Raul Castro, âgé de 94 ans. Cette inculpation serait fondée sur une affaire remontant à 1996, lorsque deux avions civils pilotés par des opposants à Fidel Castro avaient été abattus.

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, avait déclaré à la mi-avril que son pays était «prêt» à faire face à une agression militaire américaine. La défense civile de l'île a diffusé ces derniers jours un «guide de la famille» destiné à la «protection face à une agression militaire», selon plusieurs sites officiels. (btr/ats)