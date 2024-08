Tim Walz et J.D. Vance ont fixé une date pour leur débat

«Apocalypse de zombie»: toutes les sorties lunaires de Trump et Musk

Comme deux copines au tearoom du village, Elon Musk et Donald Trump se sont donné rendez-vous sur X cette nuit pour jacasser et échanger fake news et compliments comme des petits fours. Vous avez mieux à faire que vous taper cette longue conversation avec votre café? Voici les punchlines les plus lunaires.