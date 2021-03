International

Le prince Harry décroche un job à la Silicon Valley



La vie sous le soleil californien semble bien convenir au Duc et à la Duchesse de Sussex. Le petit frère de William vient même de trouver un job!

S'ils se sont fait couper les vivres par la famille royale, Harry et Meghan ne sont pas pour autant près d'aller pointer à l'aide sociale. En plus de juteux contrats avec Netflix et Spotify, le prince Harry vient de trouver un travail!

C'est WAToday qui l'annonce, le prince Harry va devenir le chief impact officer de la start-up BetterUp, installée à San Francisco et dont le but est de pourvoir un coaching et une assistance à des employés souffrants de troubles mentaux.

Chez BetterUp, le rôle de Harry se concentrera sur la promotion et la sensibilisation à la santé mentale, sur la diversification de la communauté des coachs et des clients de l'entreprise par le biais de la planification stratégique, selon un communiqué.

Après avoir décidé de quitter la couronne et le pays, le couple s'est un peu plus distancié de la famille royale au travers d'une interview confession face à Oprah Winfrey, dans laquelle Harry et Meghan ont abordé les difficultés de cette dernière sur le plan moral. Difficultés qui l'ont même poussée à envisager le suicide.

