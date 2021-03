6 choses à retenir de l'interview choc de Meghan et Harry chez Oprah

1. Pas de Noël en famille

Décembre 2019. Alors que tous les membres de la famille Windsor s'apprêtent à festoyer ensemble - et comme d'habitude - autour de la reine en son château de Sandringham, Meghan et Harry brillent par leur absence.



2. Une annonce soudaine

Plus déterminé que jamais, le couple publie le 8 janvier 2020 un communiqué via les réseaux sociaux pour annoncer ne plus vouloir faire partie de la famille royale. Ils veulent néanmoins continuer à honorer quelques engagements.



3. Liberté!

Le lundi 9 mars 2020 sera le dernier jour où l'on apercevra le couple au milieu des Windsor lors de la messe du Commonwealth. Trois jours plus tard, Meghan s'envole pour le Canada rejoindre son fils. Harry la rejoint peu après.

Le couple vit désormais aux Etats-Unis, depuis près d'un an.