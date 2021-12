Kim Kardashian vole à la rescousse d'un condamné à 110 ans de prison

Un jeune chauffeur américain vient d'être condamné à 110 ans de prison pour avoir tué accidentellement quatre personnes. Plus de 4,5 millions de personnes ont réclamé la clémence du jury. Et parmi eux, la seule et l'unique: Kim Kardashian.

110 ans de prison: la sentence prononcée la semaine dernière à l'encontre de Rogel Aguilera-Mederos, un chauffeur américain de 26 ans, responsable d'un accident de circulation mortel. Le drame était survenu en avril 2019 à Denver, aux Etats-Unis.

Ses freins avaient lâché

Ce jour-là, le jeune homme circulait sur une autoroute à bord d'un semi-remorque chargé de bois, lorsque ses freins ont lâché dans une descente.

Il avait fini sa course à plus de 130 km/h dans des véhicules qui étaient immobilisés par un accident. Le carambolage avait impliqué au total 28 véhicules, dont certains s'étaient embrasés sous le choc. Bilan: quatre personnes avaient péri et six autres avaient été blessées.

110 ans de prison pour un acte involontaire

L'accusation a notamment reproché au chauffeur des négligences et des choix désastreux durant sa course folle. Il a notamment été reproché au jeune homme de ne pas avoir engagé son camion sur une voie de détresse spécialement conçue pour les arrêts d'urgence, et d'avoir choisi de rester sur l'autoroute, au milieu de la circulation.

Son avocat, James Colgan, a déclaré à la télévision ABC que son client avait certes «pu commettre des négligences fautives» mais que la punition était «complètement disproportionnée».

Quant au juge chargé de mener le procès, Bruce Jones, il a déclaré en rendant son jugement que «s'il en avait eu le pouvoir», il n'aurait pas prononcé une sanction aussi sévère.

Mais les lois du Colorado contraignaient mécaniquement le juge à cumuler les peines de prison correspondant aux charges dont Rogel Aguilera-Mederos a été reconnu coupable par le jury - soit 27 au total.

4,5 millions de personnes (et Kim Kardashian) à la rescousse

Devant cette sévérité, une pétition a été lancée sur le site Change.org pour demander aux autorités du Colorado de gracier le jeune homme ou de commuer sa peine.

Mercredi matin, la pétition avait recueilli plus de 4,5 millions de signatures - dont celle de Kim Kardashian. La star de téléréalité elle-même s'est émue du sort du jeune homme sur Twitter, appelant le gouverneur du Colorado, Jared Polis, «à faire ce qu'il faut».

Le gouverneur a fait savoir qu'il était en train d'étudier la demande de clémence.

De leur côté, les services du procureur ont indiqué avoir demandé une nouvelle audience pour réexaminer la condamnation de Rogel Aguilera-Mederos, une disposition selon eux prévue par la loi du Colorado «dans des cas exceptionnels». (ats/mbr)