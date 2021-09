International

La drogue sauve Amazon d'une grave pénurie de livreurs



Amazon manque de main-d'oeuvre aux Etats-Unis. Pour combattre ce fléau, la firme de Jeff Bezos a décidé d'assouplir une règle liée à la consommation de drogue de ses potentiels futurs employés.

Amazon est actuellement confrontée à un problème potentiellement crucial, vu la nature de son commerce: une grave pénurie de livreurs. Heureusement, la firme américaine semble déjà avoir trouvé une solution. Recruter des fumeurs de marijuana.



Si le lien entre la drogue et les colis vous échappe, voici l'explication. Selon des documents internes consultés par Bloomberg, Amazon a demandé à ses compagnies de transport partenaires de ne plus soumettre leurs employés à un test de dépistage du THC, et de le faire savoir.

Ce type de contrôle réduit de 30% le nombre de travailleurs potentiels. Le supprimer peut en revanche augmenter le nombre de candidats de 400%, assure le géant du commerce, sans préciser d'où il a sorti ces chiffres.

Et ça fonctionne. Une société partenaire a déclaré que le nombre de candidats a effectivement augmenté, après qu'elle a laissé tomber le dépistage de l'herbe pour ne cibler que drogues dures.

Prendre la route défoncé

Mais pas tout le monde se réjouit, est la raison est assez logique: normalement, drogue et conduite ne font pas bon ménage. Certains employeurs craignent notamment que leurs livreurs ne decident de s'allumer un pétard avant de prendre la route. Avec toutes les conséquences que ça implique sur le plan légal et de la sécurité. L'un des employeurs résume:

«Si l'un de mes chauffeurs a un accident et tue quelqu'un et que le test est positif, c'est mon problème, pas celui d'Amazon»

Quoi qu'il en soit, Amazon a trouvé une manière très subtile de défendre son approche. Elle a déclaré que les tests de dépistage de la marijuana ont affecté de manière disproportionnée les communautés de couleur, freinant ainsi la croissance de l'emploi. (asi)