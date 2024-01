Un homme ouvre le feu à la cour suprême du Colorado

«Il y a des dégâts importants et étendus dans le bâtiment. L'enquête est toujours en cours», a précisé la police, qui n'a pas eu à déplorer de blessé. «Pour le moment, on estime que ce n'est pas lié aux menaces qui ont précédemment visé les juges de la Cour suprême du Colorado», a-t-elle ajouté.

Trump vs. Biden: qui a commis les crimes les plus «graves»?

Qui va mourir en 2024?

La question est aussi sinistre qu'irrespectueuse. Or, elle se pose pour les économistes, les conseils d'administration, les gouvernements, les traders, les héritiers, les fans et, bien sûr, les journalistes. L'anticipation du décès d'une personnalité est capitale pour en absorber les conséquences. Et si Joe Biden (81), Yoko Ono (90) ou Vladimir Poutine (71) trépassaient cette année?

Le 8 septembre 2022, une bonne partie de la planète a pleuré la mort d'Elizabeth II à chaudes larmes. Les économistes, eux, planqués dans leurs bureaux sans émotion, ont sorti leur calculette au lieu d'un mouchoir: la disparition de la reine allait peser lourd sur la santé financière du Royaume-Uni. Entre 1,6 et 6 milliards de livres sterling pour être (à peu près) précis. En clair, le pays avait tout pour entrer bien plus vite et bien plus violemment dans une période de récession.