Amazon investit une somme gigantesque pour le gouvernement américain

Un centre de données Amazon Web Services (AWS) à Ashburn, en Virginie, aux Etats-Unis. Keystone

Amazon Web Services va investir jusqu’à 50 milliards de dollars dans de nouveaux centres de données et superordinateurs dédiés à l’IA pour le gouvernement américain. Un projet colossal censé accélérer des missions clés de l’Etat, de la cybersécurité à la recherche médicale.

Filiale d'Amazon, Amazon Web Services (AWS) va investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans des centres de données spécialisés en intelligence artificielle (IA) et superordinateurs pour utilisation par le gouvernement américain, selon un communiqué publié lundi.

La mise en chantier est prévue en 2026 pour ce projet qui doit, selon le patron d'AWS Matt Garman, cité dans le communiqué, «accélérer» les travaux du gouvernement des États-Unis «dans ses missions cruciales, de la cybersécurité à la découverte de nouveaux médicaments».

AWS est déjà un prestataire majeur de l'Etat fédéral, principalement dans le domaine de l'informatique à distance (cloud), à hauteur de plusieurs milliards de dollars par an.

La filiale d'Amazon dédiée au cloud est devenue, en 2011, la première entreprise privée à bâtir des infrastructures d'informatique à distance spécifiquement pour le gouvernement américain.

AWS a notamment construit, toujours pour des agences fédérales et ministères, des centres de données totalement isolés de réseaux externes et de l'internet public pour éviter des failles de sécurité, un dispositif appelé «air gap».

L'investissement annoncé lundi portera sur l'IA, avec accès à tous les outils d'AWS, des modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes à leur entraînement, en passant par la mise en service d'assistants IA personnalisés.

Il va aussi améliorer l'accès du gouvernement aux superordinateurs, aux capacités de calcul supérieures à celles des ordinateurs classiques.

«Cet investissement supprime les barrières technologiques qui ont ralenti le gouvernement jusqu'ici et positionne les Etats-Unis aux avant-postes de l'ère IA» Matt Garman

Depuis le début de l'année, le rythme des annonces portant sur l'addition de nouveaux centres de données s'est considérablement accéléré, au point d'atteindre des milliers de milliards de dollars.

Ils tentent de suivre la demande d'IA, qui ne cesse de croître, même si des observateurs s'inquiètent de cette cadence effrénée et de la formation d'une possible bulle, alimentée par les investisseurs et Wall Street. (mbr/ats)