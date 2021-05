International

Etats-Unis

Une vague de fusillade fait douze morts aux Etats-unis



Cette violence armée, en plein regain, a été qualifiée le mois dernier d'«épidémie» par le président américain Joe Biden.

Douze morts et une cinquantaine de blessées par balles ce week-end aux Etats-Unis. La vague de fusillade a fait des victimes dans le New Jersey, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Ohio et au Minnesota.

Camden, New Jersey

Samedi soir, deux personnes ont été tuées par balles dans une fête à Camden, dans le New Jersey, et au moins douze autres ont été blessées, rapporte Reuters.

Caroline du sud

En Caroline du Sud, une fille de 14 ans a été tuée et 14 personnes ont été blessées dans un concert précise ABC News.

Atlanta, Géorgie

A Atlanta, en Géorgie, la police a trouvé trois victimes tuées par balles tôt dimanche après avoir répondu à un appel suite à des coups de feu.

Ohio

Trois autres personnes ont été abattues et huit blessées devant un bar à Youngstown, dans l'Ohio, tôt dimanche matin. Une jeune fille de 16 ans a été tuée et sept personnes blessées dans un parc à Columbus, également dans l'Ohio.

Minneapolis, Minnesota

Une fusillade meurtrière a également eu lieu à Minneapolis, dans le Minnesota, la nuit précédant une marche organisée dimanche en hommage à George Floyd, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Une personne a été tuée et huit blessées, dont une dans un état critique. La police de Minneapolis a indiqué qu'un suspect avait été arrêté et qu'un second était décédé.

Six mesures visant à endiguer la crise

Joe Biden a présenté six mesures visant à endiguer la crise, dont une proposition de loi visant à mettre un terme aux «armes fantômes». Ces armes à feu fabriquées à partir de kits domestiques sont hors de contrôle. Biden souhaite aussi renforcer le soutien aux agences impliquées dans la lutte contre la violence urbaine.

L'une des années les plus violentes aux Etats-Unis depuis des décennies

Les ventes d'armes à feu ont bondi au début de la pandémie de Covid-19. Dans l'ensemble, 2020 a été l'une des années les plus violentes aux Etats-Unis depuis des décennies. En 2021, il y a eu au moins 200 fusillades de masse dans le pays. (ats/ga)

