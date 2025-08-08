Il peut accueillir 30 invités et 43 membres d'équipage. Image: dr

Bill Gates s'est payé un yacht 645 millions, mais il ne l'utilise jamais

Il devait être la vitrine flottante de l’innovation verte, un monstre marin à 645 millions de dollars propulsé à l’hydrogène, conçu sur mesure pour l’un des hommes les plus riches de la planète. Finalement, Bill Gates n’y a jamais posé un orteil. Aujourd’hui, le palace flottant cherche un nouveau propriétaire.

Il s’appelle Breakthrough, mais il aurait aussi bien pu s’appeler Luxe-à-n'en-plus-finir. Long de 119 m, étalé sur sept ponts, le bateau a été façonné aux Pays-Bas. L'objectif était de construire le tout premier superyacht propulsé entièrement à l’hydrogène liquide, capable de filer sur les mers sans émettre autre chose que de la vapeur d’eau.

Un symbole parfait pour un milliardaire philanthrope passionné par l’écologie. Ou du moins, sur le papier. Car depuis sa livraison en mai 2025, Bill Gates n’a jamais mis les pieds sur son propre navire. Pas une visite, pas un petit week-end au large. Rien. Le yacht le plus propre du monde est resté… impeccable.

Le superyacht peut accueillir 30 invités et 43 membres d'équipage.

Un palace «écolo»

A bord, c’est le grand luxe façon manoir flottant: balcons rétractables, piscine à débordement de huit mètres, cinéma privé, cellier, deux bureaux avec cheminée, salle de sport, bibliothèque, sauna, et même un terrain de basket.

Sans oublier la suite principale qui s’étend sur quatre niveaux, histoire de ne pas se sentir trop à l’étroit quand on se brosse les dents.

Un petit immense bijou propulsé par une technologie futuriste: des réservoirs cryogéniques à –253 degrés pour stocker l’hydrogène, une pile à combustible dernier cri, et un système capable de réutiliser la chaleur pour chauffer le spa, comprenant un sauna et un hammam, ou sécher les serviettes.



Le genre de détail qui fait briller les yeux des amateurs d’innovation et d’écologie… et froncer les sourcils de ceux qui calculent l’empreinte carbone de la construction d’un tel monstre.

Un monstre des mers à vendre à Monaco

Puisque son propriétaire ne s’en sert pas, Breakthrough est désormais à vendre. Prix d’attaque, 645 millions de dollars. On pourra l’admirer au Monaco Yacht Show, du 24 au 27 septembre prochain.

Le premier acheteur potentiel? Patrick Dovigi, un ancien gardien de but de NHL, aujourd'hui PDG de Green for Life Environnemental, une entreprise de collecte et de recyclage des déchets solides et liquides au Canada. Autrement dit, un profil assez proche du storytelling du bateau: sportif, vert (ou presque), et disposant d’un portefeuille qui fait rêver les banquiers privés.