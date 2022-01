Laura Spears, 55 ans, a appris un peu par hasard, en vérifiant ses courriers indésirables qu'elle avait gagné le jackpot. Image: twitter

Elle apprend qu'elle a gagné le gros lot en vérifiant ses spams

Une résidente de l'Etat du Michigan a ajouté l'adresse e-mail de la loterie américaine à sa liste d'expéditeurs «sûrs», au cas où elle toucherait à nouveau le jackpot.

Alors que la plupart des dossiers spam sont remplis de publicités et de courriels indésirables, une femme a trouvé un message qui a changé sa vie... caché parmi ces pourriels.

Laura Spears, 55 ans, résidente du Michigan, a participé à la loterie Mega Millions organisée par son Etat, le 31 décembre dernier. Et elle a gagné non pas un, mais bel et bien trois millions de dollars (2,7 millions de francs), sans s'en rendre compte. La femme, âgée de 55 ans, n'était pas au courant qu'elle avait touché le gros lot, car l'e-mail lui annonçant qu'elle avait gagné a atterri dans le dossier de courrier indésirable de son compte e-mail.

«J'ai vu une annonce sur Facebook indiquant que le jackpot de Mega Millions devenait assez élevé, alors je me suis rendue sur mon profil et j'ai acheté un billet. Quelques jours plus tard, je cherchais un e-mail manquant de la part d'un ami, alors j'ai vérifié le dossier spam de ma boîte email. C'est alors que j'ai vu un e-mail de la loterie disant que j'avais gagné un prix.»

Evidemment, Laura Spears ne pensait pas que l'e-mail était réel, et elle a donc décidé de le confirmer par elle-même en se connectant au site internet de la loterie, comme le rapporte le magazine People.

«Je ne pouvais pas croire ce que je lisais, alors je me suis connecté à mon compte pour confirmer le message. Je suis toujours aussi choquée par le fait que j'ai vraiment gagné trois millions de dollars!»

La citoyenne Américaine a donc réclamé son dû il y a quelques jours, après avoir visité le siège de la loterie. Elle prévoit d'utiliser les trois millions de dollars pour prendre une retraite anticipée. Elle prévoit également de faire don d'une partie de ses gains à sa famille. On lui souhaite tout le bonheur du monde et on va aller immédiatement vérifier notre dossier spam.