Frappes américaines antidrogue: quatre morts dans les Caraïbes

L’armée américaine affirme avoir tué samedi quatre personnes à bord d’un bateau présenté comme impliqué dans le narcotrafic.

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Ces opérations menées dans les Caraïbes et le Pacifique Est ont fait plus de 200 morts depuis septembre 2025 et sont dénoncées par des experts et des responsables de l’ONU. Keystone

L'armée américaine a annoncé avoir tué quatre personnes qui circulaient à bord d'un bateau impliqué selon elle dans le trafic de drogue, samedi dans les Caraïbes.

Le bilan des frappes américaines dans les Caraïbes et le Pacifique Est dépasse les 200 morts depuis le lancement en septembre 2025 de ces opérations visant, explique Washington, à lutter contre l'afflux de drogues aux Etats-Unis par la mer.

«Des informations vérifiées ont révélé l'implication active du navire dans le narcotrafic. L'opération a tué quatre narcoterroristes», a écrit le commandement Sud de l'armée américaine (Southcom) dans un communiqué. Celui-ci est accompagné d'une vidéo, sur laquelle explose un bateau.

Le gouvernement du président Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'établir que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé ces opérations, y voyant des exécutions extrajudiciaires. (dal/ats/afp)