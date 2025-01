Nouvelle-Orléans: la police désamorce deux engins explosifs

Un homme a précipité son véhicule sur la foule mercredi à La Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis. Il a fait au moins 10 morts et 35 blessés, a annoncé la police. Celle-ci a trouvé deux engins explosifs qui ont pu être désamorcés à temps.

La rue où s'est produit le drame à La Nouvelle-Orléans. Keystone

Vers 03h15, le conducteur d'un pick-up a foncé dans la foule qui déambulait dans le «Vieux Carré», le quartier français de cette ville de Louisiane, en essayant «d'écraser le plus de personnes qu'il pouvait», a déclaré à la presse une cheffe de la police locale. «Il était farouchement déterminé à provoquer un carnage», a-t-elle insisté. Aux moins dix personnes ont été tuées et 35 blessées, selon les autorités.

Le suspect présumé s'appelle Shamsud-Din Jabbar. Il s'agit d'un citoyen américain de 42 ans, a annoncé mercredi la police fédérale dans un communiqué. Il avait un drapeau de l'Etat islamique dans son véhicule.

Le pire peut-être évité

«Il conduisait un pick up Ford, qui avait été apparemment loué», poursuit ce communiqué. L'homme a été abattu après un échange de tirs avec la police, précise le FBI.

Deux engins explosifs artisanaux ont été trouvés et désamorcés par la police. Le suspect n'aurait ainsi pas agi seul. «Pour l'instant, deux IED (engins explosif improvisés) ont été trouvés et neutralisés», a déclaré en conférence de presse l'agente spéciale du FBI, Alethea Duncan.

Trump dénonce l'immigration

Le président Biden a condamné l'attaque: «Rien ne justifie la violence, quelle qu'elle soit, et nous ne tolérerons aucune attaque contre les populations de notre pays», a-t-il fait savoir dans un communiqué de la Maison Blanche.

Les enquêteurs étaient à pied-d'oeuvre sur la scène de l'attaque. Keystone

Donald Trump, qui a lui fait campagne sur la dénonciation de l'immigration illégale, a fait le lien entre les millions de clandestins aux Etats-Unis et cet événement. Il a répété sans preuve sur son réseau Truth Social que:

«les criminels qui arrivent (aux Etats-Unis) sont bien pires que les criminels que nous avons dans notre pays»

L'attaque a eu lieu dans le quartier français, qui ne dort jamais tout au long de l'année, a fortiori la nuit du Nouvel An. Renommé pour ses restaurants, ses bars et ses clubs de jazz, cette zone qui a des allures de petite ville coloniale française, héberge aussi des cabarets et des lieux où se retrouvent des personnes LGBT+.

Le gouverneur de l'Etat conservateur, a dénoncé «un acte de violence atroce» et annoncé que les familles des victimes pouvaient se rendre dans un centre médical, point de ralliement pour être informées au plus vite.

Attaque traitée comme un « acte terroriste »

Après que la police locale eut écarté dans un premier temps la piste terroriste, le FBI a déclaré sur son compte X qu'il traitait désormais l'affaire comme telle. Et l'une des responsables a indiqué que les enquêteurs avaient retrouvé un possible engin explosif artisanal. On ne sait pas s'il était en état de marche.

La Nouvelle-Orléans est l'une des destinations les plus visitées des États-Unis et l'incident s'est produit peu de temps avant que la ville n'accueille un grand match de football américain, le Sugar Bowl, opposant les équipes de l'université de Géorgie et de Notre-Dame.

Selon la municipalité, les effectifs des forces de l'ordre avaient été augmentés pendant les fêtes, les autorités se préparant à une grosse affluence dans les rues. La police avait ainsi annoncé des effectifs «au complet, aidés par 300 agents supplémentaires provenant d'organismes partenaires chargés de l'application de la loi». (ats/vz)