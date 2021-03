International

Etats-Unis

A Orlando, Trump monte à nouveau sur le ring pour la CPAC



Depuis Orlando, Trump monte à nouveau sur le ring

Image: sda

Devant ses suppoerters, rntre deux upercuts contre Biden, Donald Trump fait le point sur son avenir politique et flirte avec l’idée de se représenter en 2024 . Voici les points clés de son discours.

Motus et bouche cousue depuis plus d'un mois, Donald Trump est arrivé sur la scène de la CPAC, la réunion des conservateurs, à Orlando (Floride), au tempo de «God bless the USA» («Dieu bénisse les Etats-Unis»). La super star de ce qui pourrait être présenté comme le festival de Cannes des conservateurs américains, salue la foule aux rythmes des «USA, USA» du public. «Bonjour CPAC, je vous ai manqué?». Le décors est posé, le show peut commencer.

Donal Trump, Républicain avant tout

«Nous l'emporterons et l'Amérique sera plus forte et plus grande que jamais». «A chacun d'entre vous, j'ai une profonde gratitude. Nous sommes réunis pour parler de l'avenir de notre mouvement, de notre parti». L'ancien président confirme ne «pas lancer de nouveau parti» et continuer à se battre aux côtés des Républicains jusqu'aux prochaines élections.

We will take back the House ☑️ We will win the Senate ☑️ A Republican President will take back the White House ☑️ #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/LgYBAnJ3Jl — CPAC 2021 (@CPAC) February 28, 2021

Bam ! De premiers upercuts contre Biden

«Nous sauverons l'Amérique et nous combattrons le radicalisme, le socialisme et le communisme». «Sa campagne, ce n'était que des mensonges. Joe Biden a eu le premier mois le plus désastreux de l'histoire des mandats présidentiels américains». «En un mois, on est passé de l'Amérique d'abord à l'Amérique en dernier».

President Trump describes the Biden Administration's disaster on the southern border. #CPAC2021 #AmericaUnCanceled pic.twitter.com/5qdtTtJMDQ — CPAC 2021 (@CPAC) February 28, 2021

Un 3e round en 2024?

«Joe Biden a failli en tant que chef de l'exécutif», estimant que cela suffit pour faire perdre les Démocrates aux élections de mi-mandat en 2022 ainsi qu'aux élections présidentielles en 2024. «En réalité, ils ont déjà perdu et qui sait, peut-être que je déciderai de les battre une troisième fois». Une provocation sonnant comme une allusion à une possible candidature en 2024.

«Voici, je suis Donald Trump, le Sauveur du monde»

Les vaccins anti Covid développés sous son Administration, l'ancien président n’hésite pas à vanter sa gestion de la crise sanitaire. «Ce que l'Administration Trump a fait avec les vaccins a peut-être sauvé une grande partie de la population mondiale. Nous avons mis sur la table des milliards de dollars pour produire ces vaccins.»

Image: sda

Les Républicains, un parti «Flower Power»

«C'est un parti qui est en train de changer, c'est devenu un parti d'amour. Dans la rue, les gens sont avec leur drapeau, c'est magnifique.» «L'Amérique doit être la priorité. Et nous avons réuni les Américains pendant quatre ans comme jamais auparavant.» Le charme du républicain aux relents hippie «Peace & Love», fonctionne. Le public est sous le charme et l'ovationne.

«J'accuse... !»

Une nouvelle fois, Donald Trump assure que «cette élection a été truquée» et est applaudi par le public. «Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, ça n'aurait jamais été possible avec un autre président». «Nous avons besoin d'une élection sur une journée. Les personnes qui peuvent avoir le droit de voter par correspondance doivent être malades ou à l'étranger. Il doit y avoir une bonne raison pour voter à distance».

FUN FACT: Only 55% of the attendees at CPAC want Trump to be their 2024 presidential nominee. — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) March 1, 2021

Près de 70% des conservateurs veulent de Trump comme candidat en 2024 En marge de la CPAC, un sondage a été réalisé auprès des conservateurs républicains sur les candidats de leur choix aux élections de 2024. 68% des interrogés ont déclaré vouloir que l'ancien président se présente à nouveau et seuls 55% d'entre eux ont indiqué qu'ils voteraient pour lui aux primaires du camp républicain.

Cela pourrait aussi vous intéresser: On peut légalement mettre un coup de batte à Trump Link zum Artikel Trump appelle les républicains à se retourner contre leur chef Link zum Artikel Nouveau but dans la vie: s'en ficher comme Melania Link zum Artikel Les Etats-Unis passent la barre du demi-million de morts du Covid Link zum Artikel