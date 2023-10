Scène de chaos au consulat chinois de San Francisco

Une enquête menée par la police de San Francisco et le Département d'Etat est en cours, selon Kathryn Winters. (mbr/ats)

Des images publiées sur les réseaux sociaux, que l'AFP n'a pas pu authentifier, montrent un véhicule à l'intérieur du bâtiment et des policiers pointer leur arme en direction de la portière conducteur, pendant que des personnes prennent la fuite.

Kathryn Winters, sergent de la police de San Francisco, a déclaré à la presse que «des agents (...) sont entrés en contact avec le suspect et des tirs impliquant un officier ont eu lieu». La victime a été déclarée morte à l'hôpital malgré les efforts des policiers et secours sur place, a-t-elle ajouté, sans être en mesure de donner des informations sur son identité.

Le suspect a «foncé violemment dans le hall d'administration de notre consulat, menaçant sérieusement la vie des équipes et des personnes sur place et causant de sérieux dommages» au bâtiment, a affirmé dans un communiqué un porte-parole du consulat. «Le suspect a été maîtrisé par la police», a-t-il poursuivi, avant de condamner cette «violente attaque».

Un peu plus tôt dans la journée de lundi, le consulat chinois de San Francisco a été victime d'une Image: Anadolu

