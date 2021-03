A l'ouverture du procès pour George Floyd, le jury endure son agonie

Nouvelles inculpations contre l'ex-bras droit de Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, ex-collaboratrice de l'homme d'affaires Jeffrey Epstein, accusé de dizaines d'abus sexuels sur mineures, a été inculpée de nouveaux chefs d'accusation.

Déjà inculpée à six reprises pour trafic de mineures. Ghislaine Maxwell, ancien bras droit du financier déchu, Jeffrey Epstein, est inculpée pour de nouveaux faits. Les procureurs ont cité une victime supplémentaire que la Britannique aurait recrutée, pour satisfaire les besoins sexuels de l'homme d'affaires. La femme de 59 ans, ex-figure de la jetset a été arrêtée et incarcérée dans l'Etat du New Hampshire en juillet 2020, après plusieurs mois de cavale.

Selon le nouvel acte d'accusation, une …