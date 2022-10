Fusillade à Parkland: le jeune tireur échappe à la peine de mort

Nikolas Cruz, le tireur du lycée de Parkland, lors du verdict de son procès. Image: sda

Un jury a fini par écarter cette sentence pourtant requise avec force par l'accusation contre Nikolas Cruz, le tueur âgé aujourd'hui de 24 ans.

L'auteur d'un massacre dans un lycée de Floride en 2018 finira ses jours en prison mais a échappé jeudi à la peine de mort,

Après seulement sept heures de délibérations, les jurés ont retenu plusieurs circonstances aggravantes, notamment sur le caractère «haineux, atroce et cruel» des 17 meurtres commis au fusil semi-automatique par Nikolas Cruz dans son ancien lycée de Parkland, au nord de Miami.

Mais au moins un juré a estimé qu'elles ne suffisaient pas à contrebalancer les circonstances atténuantes soulevées par la défense pendant le procès, notamment sur l'enfance difficile et les troubles mentaux du tueur. Il aurait fallu l'unanimité sur ce point pour que la peine capitale soit retenue.

Le visage barré par d'imposantes lunettes, Nikolas Cruz, 24 ans, n'a pas manifesté de réaction à la lecture du verdict par la juge Elizabeth Scherer dans un tribunal de Fort Lauderdale.

Les proches des victimes ont accueilli la nouvelle avec des visages graves, certains en pleurant. Ils pourront s'exprimer lors d'une audience le 1er novembre, au cours de laquelle la magistrate devrait entériner formellement la peine incompressible de réclusion à perpétuité.

En attendant, plusieurs se sont dits «dévastés» par le verdict et ont laissé éclater leur douleur et leur colère lors d'un point presse.

«Le tueur ne méritait pas de compassion. A-t-il fait preuve de compassion quand il lui a tiré dans la poitrine?» Tony Montalto, dont la fille Gina a été tuée par Nikolas Cruz

De même, Fred Guttenberg, qui a perdu sa fille Jaime, s'est dit «sous le choc»:

«Il y a 17 victimes qui n'ont pas obtenu justice aujourd'hui, les jurés ont laissé tomber 17 familles»

Tous les deux ont toutefois promis de continuer leur combat pour un meilleur encadrement des armes à feu aux Etats-Unis.

Anne Ramsay, dont la fille Helena fait partie des victimes, a appelé le Congrès à interdire les fusils d'assaut.

«Il n'y a aucune raison d'avoir des armes de guerre dans les rues. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays...»

«Fenêtre sur son âme»

Le 14 février 2018, Nikolas Cruz, alors âgé de 17 ans, avait semé l'effroi en ouvrant le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu un an plus tôt. En moins de dix minutes, il avait abattu 14 élèves et trois adultes, et blessé 17 autres personnes.

En octobre 2021, il a plaidé coupable de meurtres et tentatives de meurtre. Son procès visait donc uniquement à déterminer la sentence appropriée.

Pendant trois mois d'audiences déchirantes, l'accusation a replongé les jurés dans l'horreur, en diffusant de nombreuses vidéos et en les emmenant sur les lieux du drame.

Elle a aussi insisté sur le caractère prémédité du bain de sang, en s'appuyant sur une vidéo enregistrée par Nikolas Cruz avant le passage à l'acte:

«Que commence aujourd'hui mon massacre. Que tous les enfants effrayés courent se cacher»

Cette vidéo était une «fenêtre sur son âme», il avait «planifié un massacre systématique», a lancé le procureur Michael Satz mardi, en requérant la peine de mort.

Il est né avec un syndrome d'alcoolisation fœtale, d'une mère sans-abri alcoolique et toxicomane, et a ensuite grandi dans un foyer violent avec une mère adoptive dépressive, avait pour sa part souligné son avocate, en demandant aux jurés de ne pas céder à la soif de «vengeance».

L'attaque de Parkland avait vivement choqué l'opinion publique américaine et déclenché un mouvement national de protestation contre les armes d'une ampleur historique.

Malgré ses antécédents psychiatriques et des signalements sur sa dangerosité, Nikolas Cruz avait en effet pu acheter légalement un fusil AR-15, une version civile des fusils d'assaut.

Le 24 mars 2018, des marches organisées à l'appel de jeunes rescapés et de parents des victimes avaient rassemblé 1.5 million de personnes pour réclamer une régulation plus stricte des armes à feu aux Etats-Unis - sans réel succès.

Le pays continue d'être le théâtre de fusillades sanglantes. Dix-neuf enfants et deux enseignantes ont encore été tués en mai dans une école primaire d'Uvalde, au Texas. (ats/jch)