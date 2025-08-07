Le croquis du nouveau sous-marin stratégique russe qui a fuité. Image: HUR

L’Ukraine publie des plans secrets sur la «triade nucléaire» russe

Les services de renseignement ukrainiens affirment détenir des documents confidentiels sur un nouveau sous-marin nucléaire russe, contenant des détails sensibles sur l’armement, les protocoles d’opération et les membres d’équipage.

Plus de «International»

Un article de

Le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) affirme avoir mis la main sur des documents internes relatifs à un nouveau sous-marin stratégique russe. Ces fichiers comprendraient des informations sensibles sur la technologie embarquée et l’organisation opérationnelle du navire. Aucune vérification indépendante de ces données n’est pour l’instant disponible.

Selon le HUR, les documents concernent le K-55 Kniaz Pojarski, un sous-marin de la classe Boreï-A (projet 955A), qui fait partie intégrante de la force nucléaire russe. Propulsés à l’énergie atomique, ces submersibles sont un pilier de la «triade nucléaire» de Moscou. Chaque unité peut emporter jusqu’à 16 missiles balistiques R-30 Boulava-30, chacun équipé de plusieurs ogives nucléaires.

Les documents publiés par les Ukrainiens contiendraient, entre autres, les listes complètes des membres d’équipage, des plans techniques détaillés des systèmes d’armement, des consignes de combat, ainsi qu’un extrait du calendrier opérationnel.

Un lancement en présence de Poutine

Toujours selon le HUR, le lot de données comprendrait également des protocoles de prise en charge de membres d’équipage blessés, des directives de remorquage du sous-marin, ainsi qu’un rapport d’inspection d’un système de balise radio endommagé.

L’authenticité des informations, leur origine exacte et la date à laquelle elles ont été obtenues ne sont pas connues. Le renseignement ukrainien affirme toutefois que le Kniaz Pojarski a été officiellement intégré à la flotte du Nord de la Russie le 24 juillet 2025, lors d’une cérémonie à laquelle aurait assisté le président Vladimir Poutine. Le sous-marin serait basé à Gadjievo, dans l’oblast de Mourmansk.

Adapté de l’allemand par Tanja Maeder