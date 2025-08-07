bien ensoleillé26°
DE | FR
burger
International
Russie

L’Ukraine publie des plans sur un sous-marin nucléaire russe

russisches atom-u-boot
Le croquis du nouveau sous-marin stratégique russe qui a fuité.Image: HUR

L’Ukraine publie des plans secrets sur la «triade nucléaire» russe

Les services de renseignement ukrainiens affirment détenir des documents confidentiels sur un nouveau sous-marin nucléaire russe, contenant des détails sensibles sur l’armement, les protocoles d’opération et les membres d’équipage.
07.08.2025, 14:4407.08.2025, 14:56
Plus de «International»
Un article de
t-online

Le service de renseignement militaire ukrainien (HUR) affirme avoir mis la main sur des documents internes relatifs à un nouveau sous-marin stratégique russe. Ces fichiers comprendraient des informations sensibles sur la technologie embarquée et l’organisation opérationnelle du navire. Aucune vérification indépendante de ces données n’est pour l’instant disponible.

Selon le HUR, les documents concernent le K-55 Kniaz Pojarski, un sous-marin de la classe Boreï-A (projet 955A), qui fait partie intégrante de la force nucléaire russe. Propulsés à l’énergie atomique, ces submersibles sont un pilier de la «triade nucléaire» de Moscou. Chaque unité peut emporter jusqu’à 16 missiles balistiques R-30 Boulava-30, chacun équipé de plusieurs ogives nucléaires.

Les documents publiés par les Ukrainiens contiendraient, entre autres, les listes complètes des membres d’équipage, des plans techniques détaillés des systèmes d’armement, des consignes de combat, ainsi qu’un extrait du calendrier opérationnel.

Un lancement en présence de Poutine

Toujours selon le HUR, le lot de données comprendrait également des protocoles de prise en charge de membres d’équipage blessés, des directives de remorquage du sous-marin, ainsi qu’un rapport d’inspection d’un système de balise radio endommagé.

Une «catastrophe sanitaire» menace cette zone occupée par Poutine

L’authenticité des informations, leur origine exacte et la date à laquelle elles ont été obtenues ne sont pas connues. Le renseignement ukrainien affirme toutefois que le Kniaz Pojarski a été officiellement intégré à la flotte du Nord de la Russie le 24 juillet 2025, lors d’une cérémonie à laquelle aurait assisté le président Vladimir Poutine. Le sous-marin serait basé à Gadjievo, dans l’oblast de Mourmansk.

Adapté de l’allemand par Tanja Maeder

Plus d'articles concernant la Russie

La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
2
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
de Julian Alexander Fischer
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
1
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Des migrants débarquent sur une plage en plein jour
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ces trois pays ne sont plus accessibles sans visa avec le passeport suisse en 2025
2
La nouvelle méthode de Coop Pronto pour vérifier votre âge pose problème
3
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
L'Italie a peur du virus du Nil occidental
En Italie, le virus du Nil occidental, transmis par les moustiques, est en train de se propager. Cette année, onze personnes en sont déjà mortes. Au sud de Rome, des insecticides sont pulvérisés dans les rues.
Le virus du Nil occidental se propage en Italie. Au sud de Rome, dans la province du Latium, les cas augmentent particulièrement rapidement.
L’article