Des affrontements entre la police et les manifestants ont eu lieu ce week-end à Los Angeles. Image: keystone

Los Angeles s'est embrasé: les images sont impressionnantes

Depuis vendredi, des manifestations contre la politique d'immigration de la Maison-Blanche secouent Los Angeles, en Californie. Aperçu en photos.

Depuis plusieurs semaines, les forces de sécurité de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) aux États-Unis mènent leur mission: arrêter des migrants qui vivent sans autorisation de séjour valide sur le territoire américain.

Un Dominicain (centre) et un activiste (droite), sont détenus par des agents en civil de l'ICE à New York, le vendredi 6 juin 2025. Keystone

Des protestants dénoncent l'ICE, lundi 9 juin à Los Angeles. Image: keystone

Mais, depuis vendredi dernier, des manifestations ont éclaté à Los Angeles contre les forces de sécurité de l'ICE. Les manifestants se couvrent le visage en référence aux forces de sécurité et exigent la libération des migrants arrêtés.

Des membres de la garde nationale californienne traversent des nuages de gaz lacrymogène à Los Angeles. Image: keystone

Trump déploie 2000 soldats

En réponse aux manifestations à Los Angeles, Donald Trump a ordonné le déploiement de 2000 soldats de la Garde nationale, contre la volonté du gouverneur de Californie.

Des manifestants affrontent la police dans le centre de Los Angeles, le dimanche 8 juin. Image: keystone

Lors des manifestations, les manifestants ont bloqué les autoroutes à Los Angeles et il y a eu des affrontements avec la police.

Un militant brandit des pancartes alors qu'une voiture brûle, à Los Angeles. Image: keystone

«Né et grandi à Los Angeles. Vous voulez me déporter? Où voulez-vous m'emmener?», pouvait-on lire sur la pancarte d'un manifestant masqué.

Une manifestante est détenue. Image: keystone

Affrontements et arrestations

Les événements ont été marqués par des affrontements répétés entre les manifestants et la police et des arrestations. Les manifestants se sont protégés avec des barricades faites maison à partir de bancs publics et de chaises contre la police et la Garde nationale.

Des militants se cachent derrière une barricade de fortune. Image: keystone

Des manifestants ont détruit des voitures et incendié des véhicules à proximité du Centre de détention de Los Angeles, là où les migrants arrêtés par l'ICE sont détenus.

Plusieurs taxis Waymo brûlent près du Metropolitan Detention Center de Los Angeles. Image: keystone

Le Los Angeles Police Department (LAPD) était déployé en grand nombre sur place.

Des policiers dégagent de la route les militants. Image: keystone

Des policiers dégagent des militants d'une barricade improvisée. Image: keystone

La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des grenades flash contre les groupes de manifestants.

Les manifestants masqués portaient des drapeaux et des pancartes avec des revendications.