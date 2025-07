Anne Sofie, 21 ans, lors d'exercices finaux dans une zone d'entraînement au nord de Copenhague, en juin 2025. Image: AP

Les Danoises «accroissent la puissance de combat» de l'Otan

Pour faire face à la menace russe, le Danemark rend le service militaire obligatoire pour les femmes. Le changement de loi est entré en vigueur début juillet. Explications.

Plus de «International»

«Nous avons besoin de toute la puissance de combat que nous pouvons mobiliser. Nous devons recruter dans l'ensemble de la société», déclarait en mars dernier Michael W. Hyldgaard, chef de la défense danoise, cité par le New York Times. Quelques mois plus tard, le 1er juillet 2025, le service militaire est devenu obligatoire pour les femmes au Danemark.

Un changement de loi dont l'objectif est de faire face à la menace russe. Car même si les deux pays ne partagent pas de frontière terrestre, la présence de la Russie dans l'Arctique inquiète les dirigeants danois. Pour rappel, plusieurs actes de sabotage ont été remarqués en mer baltique.

6500 soldats supplémentaires

Désormais, les femmes âgées de 18 ans et plus peuvent être appelées pour effectuer leur service militaire – qui passe de 4 à 11 mois. Katerine, 20 ans, est engagée dans la Garde royale danoise. En plein entraînement et vêtue d'une tenue de camouflage, elle déclare au micro de France Info:

«Dans la situation actuelle, je pense que c'est nécessaire, et je pense que c'est juste et équitable que les femmes participent à la défense militaire à égalité avec les hommes.»

Katrine, dans une zone d'entraînement près de la caserne de l'armée royale danoise à Hovelte, le 11 juin 2025. Image: AP

Une conscrite lors d'un exercice d'entraînement, en juin 2025. Image: AP

Les recrues féminines pouvaient jusqu'à présent s'enrôler par choix. Elles sont dorénavant logées à la même enseigne que leurs confrères masculins: elles participeront à une journée de tests et seront ensuite tirées au sort pour effectuer leur période de conscription.

Actuellement, 24% des soldats de l'armée danoise sont des femmes. Le pays souhaite augmenter ses forces de 40%, soit 6500 militaires supplémentaires par année d'ici 2027.

Des chars russes dans Copenhague ?

La féminisation de l'armée a été votée «sans polémique», précise France Info. «Il y avait urgence», estime le colonel Kenneth Storm, responsable du programme de conscription danois. Selon lui, l'augmentation du nombre de personnes inscrites au service militaire pourrait «participer à la dissuasion collective de l'Otan».

Pour Mikkel Runge Olesen, chercheur principal à l'Institut danois d'études internationales:

«Je ne pense pas que les politiciens danois craignent de voir des chars russes à Copenhague demain, mais cette décision est liée à la crainte que la Russie puisse être un problème.» the new york times

Pression de Donald Trump

D'autres experts estiment que le Danemark est en train «de rattraper son retard en matière de dépenses militaires». Une décision prise suite aux pressions exercées par Donald Trump pour que les alliés augmentent leur part de dépenses à l'Otan, et en raison de son intérêt pour l'acquisition du Groenland.

Peter Viggo Jakobsen, professeur au Collège royal de défense du Danemark, explique au New York Times que, pendant longtemps, le pays nordique comptait sur les Etats-Unis pour assurer sa protection. Résultat? Son état de préparation militaire s'est dégradé. Aujourd'hui, il faut «reconstruire les forces armées à partir de zéro, car elles ne sont plus fonctionnelles».

Le Danemark est le dernier pays scandinave à décider d'enrôler les femmes dans l'armée. La Norvège et la Suède ont pris cette décision en 2013 et 2017. Les pays baltes pourraient bientôt suivre.