Marseille touchée par un feu de forêt, l'aéroport et la gare fermés

Un feu de forêt s'étant déclaré ce mardi matin dans une commune limitrophe de Marseille a gagné la deuxième ville de France au cours de l'après-midi. Une partie des habitants a été appelée à se confiner.

L'incendie s'est déclaré ce mardi matin aux Pennes-Mirabeau, une commune limitrophe au nord de Marseille. Sous l'effet du mistral, le feu s'est propagé très rapidement, ont fait savoir les pompiers. Les flammes ont désormais atteint la partie nord de la métropole.

Une partie des habitants de la ville a été appelée à se confiner, selon un message d'alerte diffusé à 16h00 par le préfet des Bouches-du-Rhône:

«Feu de forêt à Marseille. Quittez le massif forestier immédiatement. Confinez-vous dans un bâtiment en dur. Fermez volets et portes»

«Les voies de circulation doivent être libérées au maximum pour laisser travailler les secours», a ajouté le compte de la ville sur X.

L'incendie a déjà parcouru 350 hectares, selon les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône

L'aéroport et la gare touchés

En raison de la proximité de l'incendie, l'aéroport de Marseille-Provence a été fermé peu après midi, entraînant le déroutage d'au moins dix vols vers des aéroports de la région et l'annulation d'au moins trois autres, selon un porte-parole de l'aéroport.

La SNCF a annoncé mardi après-midi que la circulation de certains trains était «interrompue au départ et à l'arrivée de Marseille en direction du nord et du sud-ouest», en raison d'un incendie, et a précisé que le trafic ferroviaire vers l'est restait assuré.

L'heure de reprise des circulations est «actuellement indéterminée», a ajouté dans un communiqué SNCF Voyageurs, qui «invite les passagers à reporter leur voyage et à ne pas se rendre en gare».