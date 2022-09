Californie: 1700 pompiers luttent contre un nouvel incendie

Les pompiers, assistés de bulldozers et de moyens aériens, et les forces de l'ordre, ont aidé des petites bourgades à évacuer:

«Mais une accélération des vents l'aide à progresser vers le nord et le nord-est. On est habitué à voir des incendies qui avancent lentement au travers des sous-bois, mais c'est rare que l'on ait ce type d'embrasement.»

Apparu mardi dans les environs de Sacramento, le foyer progresse extrêmement rapidement, selon l'agence de lutte contre les incendies de Californie. Les pompiers ont réussi à le contenir sur 10% au cours de la nuit, à la faveur d'une légère baisse des températures et d'une plus grande humidité.

J'ai séché mes larmes et j'ai filé à Londres dire bye bye à la Queen

Moment historique oblige, watson s’est envolé pour la capitale du Royaume-Uni afin de prendre le pouls des Londoniens en deuil. Entre flegme britannique, reconnaissance émue et costumes frappadingues.

Lausanne, jeudi 8 septembre 2022, 19h30. La nouvelle tombe, entre deux London Mules sifflés d’une traite, sur le compte Twitter officiel de la famille royale. Elizabeth II, la Reine, n'est plus. Gin, ferveur pour la monarchie, fatigue accumulée, cerveau déconnecté et estomac chamboulé. Ajoutez à cela une connexion internet et un ordinateur, vous obtenez l'équation mathématique fatale: en deux clics et quelques larmes essuyées, le premier billet d'avion qui me tombe sous la souris est réservé.