Canicule et incendies: la Californie risque des coupures de courant

Un homme se rafraîchit avec une glace à l'eau et un sac de glace sur la tête, alors que la température est intenable en Californie. Image: sda

L'Ouest des Etats-Unis a continué de suffoquer sous des températures extrêmes mercredi, avec des températures flirtant avec les 45 degrés celsius.

La Californie est menacée par des coupures de courant, son réseau électrique ployant face à la vague de chaleur.

«Des températures très élevées sont encore attendues jeudi» Les services météorologiques américains, le NWS

Cet Etat de l'Ouest américain et certaines régions du Nevada et de l'Arizona font face à des températures extrêmes à cause d'un dôme de chaleur.

Dans cette atmosphère étouffante, plusieurs incendies d'ampleur ravagent la région. Au nord de la Californie, le «Mill Fire» a tué deux personnes, détruit plus d'une centaine de bâtiments et dévasté plus de 1600 hectares dans le comté de Siskiyou.

«Le Fairview Fire, qui a tué deux personnes au sud-est de Los Angeles, continue de grossir et «progresse plus vite que nos efforts. L'incendie continue de menacer plusieurs zones peuplées. Depuis lundi, les flammes ont ravagé plus de 2800 hectares.» Un chef des pompiers locaux

L'incendie en question: Un nouvel incendie de grande ampleur fait deux morts en Californie

«Incontrôlable»

Le mercure devrait redescendre à partir de vendredi grâce à l'arrivée d'un front d'air froid du Canada:

«Ce front d'air froid va également engendrer des rafales de vent. Couplé avec une humidité relativement basse, cela va probablement nourrir le risque de nouveaux départs de feu et les incendies existants risquent de se propager de manière incontrôlable». Le NWS

En Californie, plus de 10 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer leur logement pour se protéger du «Fairview Fire», mais beaucoup ont ignoré cette alerte, selon la police du comté de Riverside.

Frappé depuis plus de 20 ans par la sécheresse, l'Ouest américain est particulièrement vulnérable aux incendies, qui s'intensifient ces dernières années.

Pluies diluviennes attendues

Dans le sud-ouest des Etats-Unis, les prévisions promettent des pluies diluviennes juste après la retombée du mercure vendredi. Un ouragan se profile au large du Mexique et pourrait apporter jusqu'à 15 cm de précipitations dans certains endroits d'Arizona et de Californie.

«Cette quantité de pluie va probablement provoquer des inondations éclairs ici et là, particulièrement dans les régions déjà détruites par le feu» Le NWS

En attendant, la vague de chaleur continue de mettre le réseau électrique sous pression en Californie, à cause d'une demande de climatisation record. Le régulateur du réseau, California ISO, a évité de justesse mardi un recours à des coupures de courant tournantes (contrôlées et réparties sur différentes zones).

Il a renouvelé son alerte mercredi pour «exhorter les consommateurs à faire baisser la demande» en soirée. Les Californiens sont priés d'éviter de recharger leur véhicule électrique de 16h00 à 21h00, de ne pas régler la climatisation sous 25,5 degrés et d'éviter d'allumer des lumières inutilement. (ats/jch)