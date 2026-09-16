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Le mari de Taylor Swift a été victime d’une énorme arnaque

KANSAS CITY, MISSOURI - JANUARY 26: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs and Taylor Swift celebrate a win against the Buffalo Bills in the AFC championship game at GEHA Field at Arrowhead Stadiu ...
Travis Kelce, ici avec son épouse Taylor Swift.Getty Images North America

Le mari de Taylor Swift a été victime d’une énorme arnaque

Selon plusieurs sources citées par le New York Post, la star du ballon ovale Travis Kelce figure dans la liste des victimes d’une escroquerie de type Ponzi à 35 millions de dollars.
16.09.2026, 20:0216.09.2026, 20:09

«Travis Kelce a été désigné comme victime d'une importante escroquerie de type Ponzi par les procureurs d'un tribunal du Missouri», révèle le New York Post ce mercredi. La star des Chiefs et mari de la chanteuse Taylor Swift a été cité durant une audience, parmi de nombreuses autres victimes. L’accusé, Siddharth Jawahar, décrit par le président du tribunal comme un «immigrant clandestin»

«Jawahar dirigeait une société d'investissement basée au Texas, Swiftarc Capital LLC, et a canalisé la quasi-totalité des fonds de ses clients dans un seul investissement, baptisé Philip Morris Pakistan (PMP), en 2015»
Le New York Post

Le joueur vedette des Chiefs, le tight end, a été cité mardi devant le tribunal comme l'une des nombreuses victimes de Siddharth Jawahar, décrit par le bureau du procureur américain comme un «immigrant clandestin», aurait dérobé plus de 35 millions de dollars à des investisseurs. Agé de 38 ans, il a plaidé coupable devant le tribunal de district américain de Saint-Louis en janvier et a été condamné à 11 ans de prison ce mercredi. Il devra verser plus de 31 millions de dollars à ses nombreuses victimes.

Toujours selon le tabloïd américain, «il a utilisé cet argent pour acheter des jets privés, des séjours dans des hôtels de luxe, des dîners dans des restaurants chics, des abonnements à des clubs privés et des appartements haut de gamme à Austin et à New York». Enfin, le New York Post ne sait pas combien Travis Kelce a perdu dans cette affaire et ce dernier n'a pas réagi à cette information.

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