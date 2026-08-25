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Spider-Man n'aime pas le racisme

Un homme déguisé en Spider-Man s’est jeté sur un militant d'extrême droite à Minneapolis avant d’être interpellé. Une cagnotte pour organiser sa défense réunit déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars.

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Un homme déguisé en Spider-Man a bondi sur le pick-up d'un militant d'extrême droite pour l'affronter physiquement, samedi 22 août, devant l'Hôtel de ville de Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis. La scène, filmée par des passants, est devenue virale en quelques heures.

A l'origine de l'événement se trouve Jake Lang, un activiste conservateur gracié après sa participation à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Il avait annoncé le mois précédent, sur les réseaux sociaux, un rassemblement «pour la liberté d'expression» devant l'Hôtel de ville.

Une scène lunaire qui a fait le tour du monde

Face à cet appel, une contre-manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes s'est organisée. La police, prévenue depuis plusieurs semaines, avait installé des barrières destinées à séparer les manifestants.

Vers 11h50, Jake Lang arrive avec six associés à bord de deux véhicules. Selon la police de Minneapolis, les deux voitures montent alors sur le trottoir en direction de la foule de contre-manifestants, tandis que Jake Lang brandit une pancarte affichant une insulte raciste, souligne Star Tribune. Des gaz irritants sont alors projetés des deux côtés des barrières ainsi que des objets. Au total, trois policiers seront légèrement blessés dans l'altercation, rapporte Newsweek.

C'est à ce moment qu'un individu vêtu d'un costume intégral de Spider-Man grimpe à l'arrière du pick-up de Jake Lang et le frappe à plusieurs reprises, avant d'être tiré en arrière et interpellé.

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La police identifie l'homme au costume comme étant Nicholas William Love II, 33 ans, habitant d'Inver Grove Heights, dans la banlieue de Minneapolis. Il est poursuivi pour voies de fait, puis relâché le soir même. Au total, onze personnes sont interpellées, relate Bring Me The News, dont Jake Lang et six de ses associés, ainsi que quatre autres personnes, dont Nicholas William Love II. Jake Lang, lui, reste détenu sans caution, sous le coup d'accusations d'émeute.

Sur une cagnotte en ligne GoFundMe ayant rassemblé plus de 41 000 dollars au moment où ces lignes sont écrites, une personne se présentant comme le «Minnesota Spiderman» explique avoir sauté sur le véhicule en marche pour «protéger la foule», avant d'être frappée et plaquée au sol par des policiers. Une seconde collecte a dépassé les 64 000 dollars. (ysc)