A Sioux Falls, le ciel devient vert: la science face à une énigme

La ville américaine est aux prises avec un phénomène étonnant. Des chercheurs se penchent sur la question alors que les habitants se posent de la question à grand renfort d'images.

Nous sommes parfois confrontés à des situations météorologiques particulières. En Suisse, la poussière du Sahara a tendance à colorer le ciel en orange. Mais, parfois, c'est bien plus étrange. Comme quand le ciel se pare soudain d'un vert intense... C'est ce qui s'est passé à Sioux Falls, aux Etats-Unis. 👇

On est d'accord, ça ressemble à une invasion extraterrestre ou au monde à l'envers de Stranger Things. Il se trouve que le phénomène apparu dans cette ville du Dakota du Nord intrigue. En effet, des chercheurs se creusent la tête pour comprendre de quoi il retourne.

Pour l'heure, les scientifiques n'ont encore que des hypothèses sur les raisons de l'apparition de ce ciel vert. Il semblerait qu'il s'agisse, en fait, d'un phénomène météorologique qui se produit de temps à autre et visiblement cela aurait un lien avec les tempêtes.

Selon la théorie la plus répandue, ce sont les particules d'eau dans l'air qui réfractent la lumière rouge d'un coucher de soleil de manière à ce qu'elle apparaisse verte. Les nuages gris font alors le reste et on a l'impression que la fin du monde est proche. Voici quelques réactions dans la région. 👇

