In Sioux Falls wird der Himmel grün – die Wissenschaft steht vor einem Rätsel

Spezielle Wetterlagen dürften wir uns mittlerweile wenigstens etwas gewohnt sein. Schliesslich färbt der Saharastaub in der Schweiz den Himmel gerne mal orange. Doch was, wenn der Himmel plötzlich in tiefstem Grün erstrahlt? So geschehen in Sioux Falls, USA.

Was aussieht wie die Invasion von Aliens oder einer neuen Staffel «Stranger Things», ist tatsächlich ein Wetterphänomen, das hin und wieder im Zusammenhang mit Stürmen auftritt. Nach wie vor aber haben Wissenschaftler nur Vermutungen darüber, warum das der Fall ist.

Die gängigste Theorie besagt, dass es die Wasserpartikel in der Luft sind, die das rote Licht eines Sonnenuntergangs so brechen, dass es grün erscheint. Die grauen Wolken tun dann ihr Übriges und man hat das Gefühl, der Weltuntergang sei nahe. Hier einige Eindrücke und Reaktionen aus der Region:

Und nun zur wichtigsten Frage: Warum ist der Himmel über Sioux Falls wirklich grün?

Warum ist der Himmel über Sioux Falls grün? 👽. Der Grinch hat sich im Datum geirrt. Das ist nicht Sioux Falls, das ist die Schattenwelt aus Stranger Things! Partikel, Gewitter, Wissenschaft und so.

(leo)