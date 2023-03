Chase Allan était âgé de 25 ans et il étudiait le droit à l'université de l'Utah, situé dans l'ouest des Etats-Unis. Image: twitter

Jeune, Blanc, riche et anarchiste, la police lui tire dessus à 12 reprises

Après la condamnation la semaine dernière d'un célèbre avocat qui a tué sa femme et son fils de sang froid, une bavure policière assez hors norme est l'un des sujets les plus commentés de l'actualité américaine cette semaine.

Tout a commencé par un banal contrôle routier. Un jeune homme de 25 ans, au volant d'une BMW bleue, refuse de donner aux agents son permis de conduire, ni même son nom. Il s'appelle Chase Allan, il est étudiant en droit et il vit dans une petite ville nommée Farmington, à quelques kilomètres de Salt Lake City, la capitale de l'Utah. D'ailleurs, la ville peuplée de 200 000 habitants est principalement connue pour être le chef-lieu des membres de la communauté des Mormons (oui, les gens qui vous approchent dans les transports publics avec une bible, partout en Suisse).

Il s'avère que le garçon a également des croyances anti-gouvernementales vis à vis de son pays, dont il ne reconnaît pas l'autorité. Par conséquent, voici sa réponse, lorsque les policiers lui demandent à nouveau d'obtempérer:

«Je ne vous donne pas l'autorité de me questionner. Ne me retenez pas. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter» Chase Allan.

Les choses s'enveniment très rapidement lorsqu'un des policiers aperçoit une arme dans la voiture de Chase Allan. Il crie «gun, gun, gun» («flingue», en français) et commence à tirer une salve de balles, suivi de près par ses collègues. 12 balles sont tirées en tout, tuant le jeune homme sur le coup.

La vidéo de la fusillade, qui a eu lieu le 1er mars, vient d'être diffusée cette semaine.

La famille de la victime a accusé la police d’avoir commis un «meurtre brutal» et le chef de la police d'être resté de marbre face à leurs nombreuses questions sur ce qu'il s'est passé et comment leur fils avait été tué lors d'un contrôle routier. Le décès de Chase Allan a été prononcé à l’hôpital.

Selon des informations publiés, entre autres, par le Daily Mail et le New York Post, le jeune homme faisait partie d'un groupe nommé «the sovereign citizen movement» (citoyen souverain), issu d’un mouvement anti-gouvernemental et anarchiste, classé par le FBI comme une organisation terroriste.

La diffusion de la vidéo, une semaine après la fusillade, fait suite aux critiques sévères de la famille Allan à l'égard de la police de Farmington, dans lesquelles elle accuse les officiers de faire de l'obstruction, au lieu de fournir des réponses sur ce qu'elle qualifie comme étant un assassinat.

On peut donc s'attendre à de nombreux rebondissements dans cette affaire, également sur les liens présumés de la famille avec le groupe anarchiste.