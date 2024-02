Un soldat américain se met le feu devant l'ambassade israélienne

Des images apparemment diffusées en direct par ce dernier sur la plateforme de streaming Twitch, le montre, en tenue militaire, déclarer qu'il «ne sera pas complice d'un génocide» et s'asperger de liquide, ont rapporté les médias américains. Il tente ensuite de s'immoler par le feu en criant «Free Palestine!» (Libérez la Palestine!), jusqu'à ce qu'il tombe au sol.

Un porte-parole de l'armée de l'air a confirmé à l'AFP qu'il en était un membre actif, sans donner davantage de précisions. De son côté, l'ambassade d'Israël a déclaré qu'aucun membre du personnel n'avait été blessé lors de l'incident et que le militaire américain était «inconnu».

Un soldat américain a tenté de s'immoler par le feu devant l'ambassade d'Israël à Washington. «Je ne serai pas complice d'un génocide», aurait-il affirmé, avant de s'asperger de liquide et de se mettre le feu. Il a été hospitalisé.

