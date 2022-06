Les documents auraient été déposés dans l'Etat américain de Californie. Non seulement le nom complet doit être changé, mais l'identité sexuelle doit également être adaptée juridiquement. Xavier Musk, qui a atteint sa majorité en avril, souhaite donc s'appeler Vivian Jenna Wilson et être identifié dorénavant comme une femme.

L'enfant transgenre d’Elon Musk n'en peut plus de son père et va changer de nom

Voici comment Poutine cache sa fortune au monde entier

Une enquête publiée lundi montre comment Vladimir Poutine se cache derrière son entourage et les oligarques russes lorsqu'il s'agit de sa fortune personnelle. Le Kremlin rejette toute allégation.

Une enquête menée par les journalistes d'investigation d'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et le média d'opposition russe Meduza a été publiée ce lundi et lève pour la première fois le voile sur une partie de la fortune de Vladimir Poutine. Selon Le Monde, un lien a été établi entre un réseau de 86 sociétés et le président russe, pour lequel ces dernières sont soupçonnées de détenir et gérer plusieurs actifs.