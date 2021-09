International

Assaut du Capitole: Klete Keller vient de plaider coupable



Sa tenue des JO l'oblige à avouer l'assaut du Capitole

Vêtu d'une veste avec un énorme logo «USA» dans le dos, un médaillé olympique à la retraite avoue sa participation à l'attaque du Congrès américain.

Le champion olympique américain de natation Klete Keller a plaidé coupable mercredi d'«entrave au travail du Congrès». Il a admis avoir participé à l'assaut sur le Capitole, le 6 janvier. Le barème des peines pour ce délit se situe entre 21 et 27 mois de prison.

La participation à l'assaut de l'ex-nageur olympique en images: Vidéo: YouTube/CBS Denver

Reconnu grâce à un énorme logo «USA»

Le quintuple médaillé olympique, 39 ans, a reconnu avoir passé près d'une heure dans l'enceinte du Congrès, au moment où les élus devaient certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Vêtu d'une veste aux couleurs américaines, comprenant un énorme logo «USA» dans le dos, ce géant d'1,98m avait été identifié sur de nombreuses photos et vidéos prises dans la Rotonde, au coeur du siège du parlement américain.

Il va coopérer avec les enquêteurs

Dans l'accord conclu avec les procureurs, il a admis avoir:

Filmé des policiers;

Lancé des insultes à l'adresse des chefs démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants;

Ainsi que s'être débattu quand des agents ont essayé de le faire quitter les lieux.

Il s'est engagé à verser 2000 dollars de dédommagements et à coopérer avec les enquêteurs qui, en échange, ont abandonné les poursuites pour violences pesant contre lui.

Klete Keller a participé aux Jeux olympiques en 2000, 2004, et 2008, remportant deux médailles d'or, et une médaille d'argent dans le relais 4X200m nage libre, et deux médailles de bronze en individuel, sur le 400m nage libre. (ats/jch)