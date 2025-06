Trump pourra reprendre les expulsions de sans-papiers

Est-ce que le salaire minimum fonctionne en Romandie? On a demandé

Le ministère de la sécurité intérieure (DHS) a salué la décision de la cour suprême comme une «victoire pour la sûreté et la sécurité du peuple américain». Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.

L'affaire initiale concerne huit immigrés condamnés pour des crimes violents aux Etats-Unis, selon le gouvernement. Embarqués dans un vol vers le Soudan du Sud, ils sont, depuis cette décision de justice, à Djibouti. Il s'agit de deux Birmans, d'un Vietnamien, d'un Laotien, de deux Cubains, d'un Mexicain et d'un Sud-Soudanais.

Un juge fédéral avait ordonné l'arrêt des expulsions vers les pays tiers en avril, estimant que les sans-papiers n'avaient pas la possibilité de les contester. Il avait alors déclaré que les immigrés devaient disposer d'au moins 15 jours pour contester leur expulsion et fournir des preuves qu'ils risquaient la torture ou la mort s'ils étaient expulsés des Etats-Unis.

La décision non signée de la cour, dominée par les conservateurs, a été rendue en réponse à un appel déposé en urgence par le ministère de la justice visant à lever un sursis imposé par une juridiction inférieure sur ces expulsions. La cour suprême n'a pas expliqué sa décision et les trois juges progressistes ont exprimé leur désaccord.

Dominée par les conservateurs, la cour suprême américaine a levé le sursis sur ces expulsions et autorise l'administration Trump à les poursuivre. L'affaire sera traitée dans un second temps par une cour d'appel.

«Les Américains craignent un Irak fois dix»

Spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, David Rigoulet-Roze, s'il juge la République islamique condamnée, est extrêmement sceptique sur les chances d'une transition pacifique en Iran. Il pointe les risques élevés d'un changement de régime chez les mollahs.

David Rigoulet-Roze est chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et rédacteur en chef de la revue «Orients stratégiques». Il est le coauteur, en 2022, de «La République islamique d'Iran en crise systémique» (éditions L'Harmattan). Il réagit aux attaques israéliennes et américaines en Iran.