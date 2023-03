En plus de l'inculpation, Trump fait l'objet de quatre autres enquêtes

L'ex-président et candidat à la présidence Donald Trump est sous pression. Image: sda

Les 4 autres enquêtes qui menacent Trump

Aussi historique que soit l'inculpation de Donald Trump, il se pourrait qu'il ne s'agisse que de la première d'une longue série. Un aperçu des différentes enquêtes en cours dont il est l'objet.

Tomasz Sikora / ch media

Plus de «International»

C'est une première dans l'histoire des Etats-Unis: un ancien président a été inculpé le 30 mars. Il est reproché à Trump d'avoir payé le silence de la star du porno Stormy Daniels pendant sa campagne électorale de 2016.

Le paiement a été comptabilisé par l'avocat de Trump comme un coût dans une procédure juridique, mais pourrait également être considéré comme une dépense pour sa campagne électorale. Cela pourrait désormais rendre Trump vulnérable sur le plan juridique.

Stormy Daniels. Image: sda

Même si cette accusation est déjà historique, d'autres pourraient bientôt suivre. Un aperçu :

Manipulation d'évaluations immobilières

En septembre 2021, la procureure générale de New York, Letitia James, a ouvert une procédure contre Trump, trois de ses enfants et sa société. L'accusation: manipulation d'évaluations immobilières dans le but d'obtenir des crédits et des primes d'assurance plus avantageux. En outre, des impôts auraient ainsi été évités.

Tentative de manipulation des élections en Géorgie

Lors des élections présidentielles de 2020, Trump aurait tenté de manipuler le résultat dans l'État très disputé de Géorgie. Les responsables ne devaient pas seulement être incités à «trouver» des voix pour lui. Selon l'enquête, on aurait également tenté d'inciter les responsables à déclarer l'élection défectueuse. Et la question qui se pose est la suivante: Trump et son équipe de campagne ont-ils tenté d'influencer l'élection en manipulant les bulletins de vote?

Complot autour de l'attaque du Capitole

Dans le cadre des événements liés à l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, les autorités ont ouvert des centaines de procédures. Dans le cas de la procédure contre Trump et son équipe, il s'agit de savoir s'ils ont participé à un complot. L'objectif de ce dernier: empêcher la certification du résultat de l'élection - normalement une formalité - et empêcher ainsi la passation de pouvoir.

Les documents secrets du gouvernement

L'été dernier, une perquisition du FBI dans la résidence de Trump en Floride a fait les gros titres. L'arrière-plan: Trump a refusé de remettre des documents gouvernementaux secrets, alors qu'il aurait été obligé de le faire. Il s'agirait de documents au contenu très sensible: des informations sur le programme de missiles iranien, la Chine et les capacités nucléaires d'un autre pays.