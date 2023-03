Ceci est un photomontage réalisé par watson. Il est en effet peu probable que Donald Trump et Alvin Bragg deviennent amis dans un avenir proche. image: watson/gettyimages

«So sad!»: Donald Trump aurait été complètement pris de court par l'accusation

Les conseillers de l'ancien président lui auraient en effet indiqué qu'une éventuellement inculpation n'avait que peu de chances de se produire. Ils ont tous été «surpris» par la décision de la justice.

Il y a un peu plus d'une semaine, Donald Trump avait annoncé – à tort et sans justifications spécifiques – qu'il serait arrêté sous peu. Il était toutefois redevenu optimiste depuis ces déclarations.

En effet, ses conseillers lui avaient indiqué qu'une éventuelle inculpation par un jury new-yorkais dans le cadre du paiement de 130 000 dollars pour le silence de l'ex-actrice X Stormy Daniels n'interviendrait pas avant un certain temps (voire pas du tout). L'ancien président des Etats-Unis avait même commencé à plaisanter sur des «menottes en or», selon une de ses sources proches.

Une « surprise pour tout le monde»

Ce jeudi cependant, une nouvelle a fait tomber toutes ses illusions: le jury de Manhattan a bel et bien décidé de l'inculper pour l'achat de ce silence. Il devient ainsi le premier ex-président de l'histoire des Etats-Unis à être inculpé pour un crime.

L'équipe de Donald Trump s'était toutefois préparée à ce que l'enquête du procureur Alvin Bragg puisse déboucher sur une inculpation. Ses principaux conseillers politiques avaient d'ailleurs déjà commencé à élaborer des déclarations et des stratégies, comme le rapporte le Washington Post.

Lorsque la nouvelle est tombée, toute l'équipe était à l'hôtel de luxe Mar-a-Lago et malgré cette préparation, ils ont tous été pris de court. David Urban, un conseiller de longue date (qui n'est pas impliqué dans la campagne électorale de 2024) a déclaré au Washington Post:

«Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé. C'était une surprise pour tout le monde»

Selon des sources proches du dossier, certains avocats de Donald Trump s'étaient même déjà préparés à prendre des vacances, car ils ne s'attendaient pas à une telle évolution. D'autres auraient suggéré à l'ancien occupant de la Maison-Blanche qu'il n'y aurait probablement pas d'accusation.

Ambiance morose en Floride

Donald Trump a réagi par un message agressif sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social. Il écrit que les «voyous» et les «monstres de la gauche radicale» s'en prennent à lui et au pays. Il s'est cependant trompé dans le choix des mots (ce qui suggère un message écrit à la hâte) et a écrit indicated (ont dénoncé) au lieu de indicted (ont accusé).

Pour le reste, l'ex-président des Etats-Unis a passé la soirée de jeudi comme d'habitude dans son hôtel en Floride et a dîné avec ses conseillers. Sa bonne humeur se serait toutefois «évaporée». Un conseiller a décrit en effet son humeur comme «irritée et déstabilisée».

Le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham a également confirmé le mécontentement de Donald Trump dans une interview, qui aurait critiqué le fait que «la loi est utilisée contre lui». Le sénateur a ajouté:

«Il est bouleversé et déçu, mais se montre très calme» Lindsey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud.

(cpf)