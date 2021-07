International

Non, Lil Uzi Vert ne peut pas acheter de planète!



Le rappeur américain serait sur le point d’acquérir la planète «WASP-127b». Il deviendrait ainsi le premier homme propriétaire d’un corps céleste. Mais est-ce vraiment possible? Spoiler: non. Et voici pourquoi.

C'est l'info complètement WTF de ces dernières 24 heures. Après s'être implanté au milieu du front un dimant d'une valeur de 24 millions de dollars, Lil Uzi Vert serait, cette fois-ci, sur le point de conclure un achat encore plus fou. Une exoplanète portant le doux nom de WASP-127b.

La nouvelle a été dévoilée ce jeudi 22 juillet sur le compte Twitter de Grimes, une chanteuse canadienne qui n'est autre que la compagne d'Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX. Le montant de l'acquisition n'a pas été communiqué.

«Le certificat qui permettra à Lil Uzi Vert de revendiquer légalement la WASP-127b comme étant la sienne est presque complet. C'est énorme! Il sera le premier humain à posséder une planète» twitter

En quelques minutes, l'annonce a créé un buzz monumental sur les réseaux sociaux et surtout soulevé de nombreuses interrogations de la part des internautes, comme:

Ca vaut combien une exoplanète?

Qui vend les planètes?

Alors, est-ce qu'on peut réellement acheter une planète? Pas si sûr.

Juste «un morceau de papier très cher»

Priorité du jour: répondre à ces questions existentielles. Du coup, on a contacté le Docteur Domenico Barbato, chercheur au département de l'astronomie à l'Université de Genève et Marco Cagnotti, directeur de l'observatoire Specola Solare. D'après eux, à moins qu'il y ait de nouvelles informations juridiques qui leur auraient échappées (ce qui reste assez improbable):

«Aucune entité ou individu ne peut légalement prétendre être propriétaire d'un corps céleste» watson

A l'encontre du Traité de l'espace de 1967

Une déclaration que l'on a pu vérifier dans le Traité de l'espace notamment signé par les États-Unis le 26 janvier 1967. Lequel stipule que: «l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale [...] sous aucun moyen». Et comme Marco Cagnotti le rappelle: «pour qu'un bien soit acheté, il faut qu'il y ait un vendeur.» Or, dans le cas d'une planète, le directeur de l'observatoire est catégorique: «vu qu'il n'y a pas de propriétaire, personne ne peut revendiquer le droit de la vendre.»

A l'encontre de l'Obama Space 2015

Certains médias affirment que l'achat du rappeur de 26 ans serait réalisable grâce à un autre traité établi en 2015 par le 44ème président des Etats-Unis, l'Obama Space Act. Cette législative fédérale spécifie en effet que «les citoyens américains peuvent entreprendre l'exploration et l'exploitation commerciales des ressources spatiales». Pourtant, à aucun moment les États-Unis affirment, par cette loi, la possession de corps céleste.

Par conséquent, pour le Docteur Domenico Barbato, la seule chose que l'artiste Américain ait acheté est «un petit buzz et un morceau de papier très cher.» Même Lil Uzi Vert n'a jamais réussi une aussi belle punchline.